Elfogták a Louvre kirablóit? Két férfit letartóztattak a rendőrök

Bejárta a világsajtót a múlt vasárnap elkövetett vakmerő párizsi rablás, amely során a Louvre híres Apolló‑galériájából nyolc koronaékszert emeltek el – az egész akciót mindössze hét perc alatt hajtották végre a tolvajok.

Rendőrök a bűnözők által használt teherlift mellett, a párizsi Louvre múzeumnál

Fotó: MTI/AP/Thibault Camus

Most úgy tűnik, megvannak az elkövetők. Pontosabban két férfit letartóztattak a hatóságok a párizsi Louvre ékszerrablásának ügyében.

Az egyik gyanúsítottat éppen akkor fogták el, amikor a francia főváros melletti Charles de Gaulle nemzetközi repülőtéren szombaton készült felszállni az Algériába tartó gépre – írta a BBC. A Le Parisien című francia lap információi szerint a gyanúsítottak Párizs külvárosából, Saint-Denis-ből származnak. A két férfi személye nem volt új a hatóságoknak, korábban már szerepelt a rendőrség adatbázisában betöréses lopások miatt. A feltételezett tolvajok kihallgatását megkezdte a speciális rendőri egység.

Lemondott a Louvre igazgatója

Mint köztudott, múlt vasárnap négy rabló nappal tört be a Louvre múzeumba, és 88 millió euró (34,3 milliárd forint) értékben lopott el koronázási ékszereket. A banda reggel 09:30-kor érkezett, és egy kisteherautóra szerelt emelővel jutott fel az Apolló-galéria erkélyére. Két rabló az ablakon keresztül, elektromos szerszámokkal jutott be a terembe, majd megfenyegették a biztonsági őröket és átvágták két vitrin üvegét. A francia rendőrség szerint mindössze négy percet töltöttek a Louvre-ban, majd robogókkal elmenekültek.

A kínos eset után benyújtotta lemondását Laurence des Cars, a Louvre igazgatója, amit Rachida Dati kulturális miniszter nem fogadott el. A francia igazságügyi miniszter elismerte, hogy a biztonsági protokollok megbuktak, ami az ország számára komoly presztízsveszteséget okozott, hiszen Franciaország kulturális öröksége sérült. Előzetes jelentések szerint a kifosztott területek egyharmadában nem voltak biztonsági kamerák, és az ékszereket sem biztonsági üveggel védték. Az eset után a francia kulturális intézményeknél szigorították a biztonsági intézkedéseket, hogy hasonló betörések a jövőben elkerülhetőek legyenek.