Lemondott a Louvre igazgatója az évtized rablása után

A vasárnap elkövetett vakmerő rablás során a Louvre híres Apolló‑galériájából nyolc koronaékszert emeltek el, s az egész akciót mindössze hét perc alatt hajtották végre a tolvajok.

Rendőrautó a zárva tartó párizsi Louvre múzeum udvarán

Fotó: MTI/AP/Thibault Camus / MTI/AP/Thibault Camus

A múzeum kurátora szerint az okozott kár pénzben kifejezve is jelentős, 88 millió euró (34,3 milliárd forint), ám ennél nagyobb veszteségként értékelhető az, hogy Franciaország kulturális öröksége sérült.

A kínos eset után benyújtotta lemondását Laurence des Cars, a Louvre igazgatója, amit Rachida Dati kulturális miniszter nem fogadott el – írja a Le Parisien.

Elmaradtak a Louvre biztonsági fejlesztései

A rablás után természetesen meghallgatta a miniszter az igazgatót, akit a rendőrség is kihallgatott. A Louvre vezetője elismerte: a kültéri biztonsági kamerarendszer hiányosságaival tisztában volt, és korábban is figyelmeztetett az intézmény biztonsági réseire. A korábbi belső vizsgálata rámutatott arra, hogy 2019 és 2024 között tartós késedelem mutatkozott a Louvre biztonsági fejlesztéseiben – vizsgálatok szerint az egyik szárnyban csupán a kamera­rendszer negyede működött megfelelően. Az állami vezetés gyors intézkedést kért: Emmanuel Macron elnök sürgette, hogy szigorítsák az intézmény biztonsági protokolljait.

Kisteherautóról másztak be a rablók

A nyomozásban a rendőrök ujjlenyomatokat vizsgálnak, kamerafelvételeket elemeznek a múzeum környékén és a Párizst elhagyó útvonalakon. A hatóságok feltételezése szerint egy szervezett bűnözői csoport hajtotta végre az évtized rablását, amelyben az elkövetők egy létrás kisteherautóról másztak be a múzeum épületébe.

A múlt heti rablás után a Louvre szerdán újra megnyitotta kapuit, miközben a közvélemény és a szakmai körök erős kritikával illették az épület biztonsági állapotát. A Louvre visszautasította azt a kritikát, hogy az ékszereket védő vitrinek törékenyek voltak. Mindenesetre a vezetés célja, hogy a jövőben a hasonló incidenseket megelőzzék és az intézmény védelmét hatékonyabbá tegyék.