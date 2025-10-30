Befuccsolni látszik a mesterterv: sorra buknak le a Louvre-rablás elkövetői

A Louvre-ban történt rablás ügyében újabb fordulat következett be: az RTL francia rádióállomás csütörtökön számolt be róla, hogy öt újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a párizsi régióban.

A Louvre épületét a rablás után fokozott rendőri jelenlét védi — a hatóságok szerint a nyomozás még javában tart. Fotó: ERIC BRONCARD / Hans Lucas

Laure Beccuau párizsi ügyész szerint a letartóztatásokat egyszerre, különböző helyszíneken hajtották végre október 29-én este, körülbelül 21 órakor. A múlt hét végén már két személyt elfogtak, akik részben beismerték részvételüket a bűncselekményben.

A Louvre rablás részletei

A nyomozás eddigi adatai szerint a maszkot viselő elkövetők fényes nappal törtek be a legendás párizsi múzeumba, és nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apolló Galériából, ahol a koronaékszereket állították ki.

A hatóságok egyelőre nem találták meg az eltulajdonított műkincseket, és semmi nem utal arra, hogy belső bűntársak segítették volna őket — bár a lehetőséget nem zárják ki.

A Louvre biztonsági rendszerét most alapos vizsgálat alá veszik, és a francia sajtóban ismét fellángolt a vita a múzeumok védelmének szigorításáról.

Francia múzeumi biztonsági botrány

