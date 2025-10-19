Hírlevél

Rendkívüli!

Fegyveres, álarcos rablók törtek be a Louvre-ba – értékes ékszereket vittek el

Louvre

Fegyveres, álarcos rablók törtek be a Louvre-ba – értékes ékszereket vittek el

41 perce
Ma reggel fegyveres rablás történt Párizsban, a világ egyik leghíresebb múzeumában. A Louvre múzeum a rablás után azonnal bezárt, és közölte, hogy „kivételes okokból” a mai napon nem fogad látogatókat.
A francia kulturális miniszter, Rachida Dati megerősítette, hogy a támadás során senki sem sérült meg. A rendőrség és a Louvre múzeum biztonsági csapata jelenleg is a helyszínen dolgozik, és megkezdte a nyomozást írja a BBC.

Louvre
Három álarcos férfi tört be a Louvre-ba
Fotó: AFP

A tolvajok értékes ékszereket loptak el a Louvre-ból

Kiderült, hogy három álarcos férfi tört be a Louvre-ba röviddel a nyitás után ma reggel. Állítólag egy felújítási munkálatokhoz használt külső liftet használtak, hogy feljussanak az Apollo Galériába, a galéria Szajna felőli oldalán. Ebben a díszes szobában őrzik Franciaország koronaékszereinek maradványait. 

A tolvajok ablakokat törtek be, hogy bejussanak, majd kilenc ékszert vittek el Napóleon és a császárné ékszergyűjteményéből.

A látogatók és a személyzet biztonságban vannak, de a múzeum bezárása jelentős fennakadást okozott a turisták körében. A kormány ígéretet tett arra, hogy megerősítik az ország nagy kulturális intézményeinek védelmét. A múzeum vezetése egyelőre nem közölte, mikor nyitják meg újra a kapukat. A francia sajtó szerint az ügy komoly biztonsági kérdéseket vet fel a nemzeti kincsek védelmével kapcsolatban.

 

