Fegyveres, álarcos rablók törtek be a Louvre-ba – értékes ékszereket vittek el

A francia kulturális miniszter, Rachida Dati megerősítette, hogy a támadás során senki sem sérült meg. A rendőrség és a Louvre múzeum biztonsági csapata jelenleg is a helyszínen dolgozik, és megkezdte a nyomozást – írja a BBC.

Három álarcos férfi tört be a Louvre-ba

Fotó: AFP

A tolvajok értékes ékszereket loptak el a Louvre-ból

Kiderült, hogy három álarcos férfi tört be a Louvre-ba röviddel a nyitás után ma reggel. Állítólag egy felújítási munkálatokhoz használt külső liftet használtak, hogy feljussanak az Apollo Galériába, a galéria Szajna felőli oldalán. Ebben a díszes szobában őrzik Franciaország koronaékszereinek maradványait.

A tolvajok ablakokat törtek be, hogy bejussanak, majd kilenc ékszert vittek el Napóleon és a császárné ékszergyűjteményéből.

A látogatók és a személyzet biztonságban vannak, de a múzeum bezárása jelentős fennakadást okozott a turisták körében. A kormány ígéretet tett arra, hogy megerősítik az ország nagy kulturális intézményeinek védelmét. A múzeum vezetése egyelőre nem közölte, mikor nyitják meg újra a kapukat. A francia sajtó szerint az ügy komoly biztonsági kérdéseket vet fel a nemzeti kincsek védelmével kapcsolatban.