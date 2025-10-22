Hírlevél

Louvre-botrány: megdöbbentő részletek derültek ki az év ékszerrablásáról

Egyedülálló értékű ékszerek tűntek el a párizsi múzeumból egy merész nappali rablás során. A Louvre kurátora szerint a kár összege meghaladja a 88 millió eurót, és a lopás a francia kulturális örökség egyik legsúlyosabb veszteségének számít.
A bűncselekmény vasárnap délelőtt történt, alig néhány órával azután, hogy a világ leglátogatottabb múzeuma megnyitotta kapuit. Négy, arcát eltakaró tolvaj egy teherautó segítségével jutott be a Louvre területére, majd kevesebb mint nyolc perc alatt elvitték a felbecsülhetetlen értékű ékszereket. A múzeum biztonsági őreit a rablók megfenyegették, az épületet pedig rövid időre ki kellett üríteni.

FRANCE. PARIS (75) (1TH DISTRICT). THE LOUVRE MUSEUM, HIGHLIGHTED. IN THE NAPOLEON COURTYARD: THE STATUE OF KING LOUIS XIV AND THE LOUVRE PYRAMID (DESIGNED BY IEOH MING PEI), WHICH HOUSES THE MAIN ENTRANCE TO THE MUSEUM (Photo by J-F ROLLINGER / Only France via AFP)
A Louvre biztonsági rendszere csődöt mondott
Fotó: J-F ROLLINGER /  AFP

A Louvre biztonsági rendszerét is vizsgálják

A BBC tájékoztatása alapján a hatóságok szerint a rablás profin megtervezett akció volt, amely a múzeum biztonsági hiányosságaira is rámutatott. 

Egy előzetes jelentés szerint 

a Louvre termeinek egyharmadában nem működött kamera, a riasztórendszer pedig a támadás során sem lépett működésbe.

A tolvajok többek között olyan történelmi ékszereket vittek el, mint a gyémánt- és smaragdnyaklánc, amelyet I. Napóleon ajándékozott feleségének, valamint egy tiara, amelyet Eugénia császárné viselt. A menekülés közben a nyomozók egy sérült koronát találtak, amelyet a tolvajok sietségükben ejthettek el. 

Becslések szerint, az elrabolt tárgyak összege meghaladja a 88 millió eurót (körülbelül 34, 2 milliárd forint).

Emmanuel Macron francia elnök a történteket „a nemzeti örökség elleni támadásnak” nevezte. Gérald Darmanin igazságügyi miniszter szerint a biztonsági protokoll teljes kudarcot vallott, hiszen a rablók teherautóval tudtak egészen a múzeum épületéig hajtani.

A szakértők attól tartanak, hogy a zsákmányt már feldarabolták, és a drágaköveket külföldre csempészték, így a kincsek végleg eltűnhetnek. 

A hatóságok továbbra is a profi bűnbanda nyomában vannak.

Egy korábban történ rablás során felbecsülhetetlen értékű aranyat loptak a párizsi múzeumból. A részleteket az Origo.hu felületén olvashatja el. 

 

