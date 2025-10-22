A rablás után ismét fogadja a látogatókat a Louvre

Három nappal az év ékszerrablása után újranyitott a párizsi Louvre, ahol a rablás során több mint 88 euró értékű kár keletkezett – számol be a BBC. A tolvajok vasárnap délelőtt, alig néhány órával nyitás után több történelmi jelentőségű tárgyat is elvittek el a világ leglátogatottabb múzeumából.

Három nappal a rablás után újranyitott a Louvre – Fotó: J-F ROLLINGER / ONLY FRANCE

Továbbra is zárva marad a Louvre egyik terme

Helyi idő szerint szerda reggel 9 órakor a múzeum újra megnyitotta kapuit a látogatók előtt, az Apollo Galéria viszont – ahol az ékszerrablás történt – továbbra is zárva marad. Emmanuel Macron francia elnök felszólította a minisztereket, hogy gyorsítsák fel a Louvre biztonsági intézkedéseinek bevezetését az újranyitáskor. A múzeum bezárása után a korábban foglalt jegyek árát visszatérítették, így a látogatók nem maradtak kártérítés nélkül.