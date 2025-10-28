Meglepő fordulat a Louvre kirablásának ügyében

Bombaként robbant a hír, hogy a Louvre múzeum rablását vizsgáló francia nyomozók olyan bizonyítékokat találtak, amelyek belső munkára utalnak.
Digitális bizonyítékok, például üzenetek és videófelvételek kerültek elő, amelyek arra utalnak, hogy az egyik biztonsági őr kapcsolatban állhatott a tolvajokkal, és bizalmas információkat adott át a híres párizsi múzeum biztonsági rendszeréről.
Ezek az infók segíthették a tetteseket a sikeres akció végrehajtásában. No meg például az is, hogy a betörés helyszíne közelében lévő kamera rossz irányba volt állítva – írja a The Telegraph. Most nyilatkozott is a lapnak egy forrás.
„Értékes információkat adott át a múzeum biztonsági rendszeréről, így a rablók azt is pontosan tudták, hogy hol lehet behatolni” - mondta egy forrás a lapnak.
150 DNS-mintát gyűjtöttek a Louvre-ban
Bejárta a világsajtót az október 19-én elkövetett vakmerő párizsi rablás, amely során a Louvre híres Apolló‑galériájából nyolc darab francia koronázási ékszert emeltek el – az egész akciót mindössze hét perc alatt hajtotta végre a négy tolvaj. A múzeum kurátora szerint az okozott kár pénzben kifejezve is jelentős, 88 millió euró (34,3 milliárd forint), ám ennél nagyobb veszteségként értékelhető az, hogy Franciaország kulturális öröksége sérült.
A nyomozók több mint 150 DNS-mintát gyűjtöttek a helyszínen hagyott sisakokról, kesztyűkről és szerszámokról. Ennek köszönhetően múlt vasárnap két férfit letartóztattak a rendőrök a Louvre ékszerrablásának ügyében. Az egyik gyanúsítottat éppen akkor fogták el, amikor a francia főváros melletti Charles de Gaulle nemzetközi repülőtéren szombaton készült felszállni az Algériába tartó gépre. Az AP forrása szerint a letartóztatottak 30 év körüli férfiak, egyiküket DNS-nyomok alapján azonosították. A Le Parisien című francia lap információi szerint a gyanúsítottak Párizs külvárosából, Saint-Denis-ből származnak. A két férfi személye nem volt új a hatóságoknak, korábban már szerepelt a rendőrség adatbázisában betöréses lopások miatt.
Egyébként a kínos eset után benyújtotta lemondását Laurence des Cars, a Louvre igazgatója, amit Rachida Dati kulturális miniszter nem fogadott el.