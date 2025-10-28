Meglepő fordulat a Louvre kirablásának ügyében

Bombaként robbant a hír, hogy a Louvre múzeum rablását vizsgáló francia nyomozók olyan bizonyítékokat találtak, amelyek belső munkára utalnak.

Rendőrök vizsgálják Párizsban a Louvre kirablásánál használt emelőkocsit

Fotó: LAURENT CARON / Hans Lucas

Digitális bizonyítékok, például üzenetek és videófelvételek kerültek elő, amelyek arra utalnak, hogy az egyik biztonsági őr kapcsolatban állhatott a tolvajokkal, és bizalmas információkat adott át a híres párizsi múzeum biztonsági rendszeréről.

Ezek az infók segíthették a tetteseket a sikeres akció végrehajtásában. No meg például az is, hogy a betörés helyszíne közelében lévő kamera rossz irányba volt állítva – írja a The Telegraph. Most nyilatkozott is a lapnak egy forrás.

„Értékes információkat adott át a múzeum biztonsági rendszeréről, így a rablók azt is pontosan tudták, hogy hol lehet behatolni” - mondta egy forrás a lapnak.

150 DNS-mintát gyűjtöttek a Louvre-ban

Bejárta a világsajtót az október 19-én elkövetett vakmerő párizsi rablás, amely során a Louvre híres Apolló‑galériájából nyolc darab francia koronázási ékszert emeltek el – az egész akciót mindössze hét perc alatt hajtotta végre a négy tolvaj. A múzeum kurátora szerint az okozott kár pénzben kifejezve is jelentős, 88 millió euró (34,3 milliárd forint), ám ennél nagyobb veszteségként értékelhető az, hogy Franciaország kulturális öröksége sérült.

A nyomozók több mint 150 DNS-mintát gyűjtöttek a helyszínen hagyott sisakokról, kesztyűkről és szerszámokról. Ennek köszönhetően múlt vasárnap két férfit letartóztattak a rendőrök a Louvre ékszerrablásának ügyében. Az egyik gyanúsítottat éppen akkor fogták el, amikor a francia főváros melletti Charles de Gaulle nemzetközi repülőtéren szombaton készült felszállni az Algériába tartó gépre. Az AP forrása szerint a letartóztatottak 30 év körüli férfiak, egyiküket DNS-nyomok alapján azonosították. A Le Parisien című francia lap információi szerint a gyanúsítottak Párizs külvárosából, Saint-Denis-ből származnak. A két férfi személye nem volt új a hatóságoknak, korábban már szerepelt a rendőrség adatbázisában betöréses lopások miatt.

Egyébként a kínos eset után benyújtotta lemondását Laurence des Cars, a Louvre igazgatója, amit Rachida Dati kulturális miniszter nem fogadott el.