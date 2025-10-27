Filmbe illő fordulat: belső árulás a Louvre rablásának hátterében

Egyre több részlet derül ki a világhírű párizsi múzeum, a Louvre sokkoló rablásáról. A legfrissebb információk szerint a biztonsági szolgálat egyik tagja segíthette a 88 millió euros ékszerrablást elkövető bandát.

Louvre Múzeum, Párizs, Franciaország

Fotó: J-F ROLLINGER / ONLY FRANCE / AFP

A Louvre biztonsági csapatának egyik tagja kapcsolatban állhatott a tolvajokkal, akik a hónap elején fényes nappal törtek be a világ leglátogatottabb múzeumába – számolt be a The Telegraph. A nyomozók digitális bizonyítékokat, többek között üzeneteket és felvételeket is találtak, amelyek arra utalnak, hogy az őr bizalmas információkat adott át a múzeum biztonsági rendszeréről.

Louvre-rablás: A biztonsági rendszere belülről szivároghatott ki

A gyanú szerint az őr kulcsszerepet játszhatott abban, hogy a banda pontosan ismerte a Louvre belső működését. A négyfős csapat egy járműre szerelt emelő segítségével jutott be az Apolló-galériába, ahol elektromos szerszámokkal vágták át az ablakokat. Miután megfenyegették az őröket, feltörték a vitrineket és megszerezték a koronaékszereket, majd elektromos rollereken menekültek el a helyszínről.

A rendőrség két gyanúsítottat már őrizetbe vett, egyikük éppen egy Algériába tartó repülőre készült felszállni. Mindkét férfi ismert volt a hatóságok előtt korábbi betörések miatt.