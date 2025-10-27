Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a vég? Körbevették az ukrán hadsereget, szörnyű mészárlás jöhet

őr

Filmbe illő fordulat: belső árulás a Louvre rablásának hátterében

52 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Október 19-én négy tolvaj fényes nappal tört be a párizsi Louvre múzeumba, és 88 millió euro értékű ékszert vitt el az Apolló-galériából. A Louvre történetének egyik legmerészebb rablása után most új részletek láttak napvilágot: a banda belső segítséget is kaphatott a biztonsági szolgálattól.
Link másolása
Vágólapra másolva!
őrtolvajkoronaékszerrablásLouvre

Egyre több részlet derül ki a világhírű párizsi múzeum, a Louvre sokkoló rablásáról. A legfrissebb információk szerint a biztonsági szolgálat egyik tagja segíthette a 88 millió euros ékszerrablást elkövető bandát.

FRANCE. PARIS (75) (1TH DISTRICT). THE LOUVRE MUSEUM, HIGHLIGHTED. IN THE NAPOLEON COURTYARD: THE STATUE OF KING LOUIS XIV AND THE LOUVRE PYRAMID (DESIGNED BY IEOH MING PEI), WHICH HOUSES THE MAIN ENTRANCE TO THE MUSEUM (Photo by J-F ROLLINGER / Only France via AFP)
Louvre Múzeum, Párizs, Franciaország
Fotó: J-F ROLLINGER / ONLY FRANCE / AFP

A Louvre biztonsági csapatának egyik tagja kapcsolatban állhatott a tolvajokkal, akik a hónap elején fényes nappal törtek be a világ leglátogatottabb múzeumába – számolt be a The Telegraph. A nyomozók digitális bizonyítékokat, többek között üzeneteket és felvételeket is találtak, amelyek arra utalnak, hogy az őr bizalmas információkat adott át a múzeum biztonsági rendszeréről.

Louvre-rablás: A biztonsági rendszere belülről szivároghatott ki

A gyanú szerint az őr kulcsszerepet játszhatott abban, hogy a banda pontosan ismerte a Louvre belső működését. A négyfős csapat egy járműre szerelt emelő segítségével jutott be az Apolló-galériába, ahol elektromos szerszámokkal vágták át az ablakokat. Miután megfenyegették az őröket, feltörték a vitrineket és megszerezték a koronaékszereket, majd elektromos rollereken menekültek el a helyszínről.

A rendőrség két gyanúsítottat már őrizetbe vett, egyikük éppen egy Algériába tartó repülőre készült felszállni. Mindkét férfi ismert volt a hatóságok előtt korábbi betörések miatt.

A nyomozás továbbra is zajlik, a hatóságok nem zárják ki, hogy a Louvre több alkalmazottja is érintett lehetett a lopásban.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!