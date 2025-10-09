Több embert lelőtt egy ámokfutó, majd olyat tett, amire senki sem számított

A rendőrség szerint a férfi először egy nőt lőtt le, akit feltehetően ismert. A nőt lőtt sebekkel az útról lesodródott autójában találták meg. A lövöldözés után a hatóságok nagy erőkkel kezdték keresni a támadót – írja a New York Post.

A lövöldözés a nyílt utcán történt.

Fotó: AFP

A támadás Texasban, Sugar Land és Houston környékén történt. A nő életét a kiérkező mentősök már nem tudták megmenteni, hiába próbáltak segíteni rajta a járókelők. Nem sokkal később a férfi két másik áldozatot is megölt egy autószerelő műhely közelében. Az egyikük a műhely tulajdonosa volt, aki éppen videóra vette az incidenst.

A támadó ezt követően néhány kilométerrel arrébb, a saját autójában öngyilkos lett.

A rendőrség egyelőre nem hozta nyilvánosságra a kilétét, és a motivációja sem ismert. A hatóságok szerint az első gyilkosság nem volt véletlenszerű. A tragédia mélyen megrázta a helyi közösséget.

Gyerekekre lőttek Texasban

Tavaly egy lövöldözés során a texasi San Antonio városában öt ember sérült meg, köztük három 10 év alatti gyerek, a támadás célzott lehetett.