Megvan az újabb magyar Nobel-díjas

lövöldözés

Több embert lelőtt egy ámokfutó, majd olyat tett, amire senki sem számított

43 perce
Egy brutális támadássorozat során végzett több emberrel egy ámokfutó Texasban. A lövöldözést követően a támadó elképesztő dolgot tett. Több kérdést is felvet mi lehetett az indíték.
A rendőrség szerint a férfi először egy nőt lőtt le, akit feltehetően ismert. A nőt lőtt sebekkel az útról lesodródott autójában találták meg. A lövöldözés után a hatóságok nagy erőkkel kezdték keresni a támadót írja a New York Post.

lövöldözés
A lövöldözés a nyílt utcán történt.
Fotó: AFP

A támadás Texasban, Sugar Land és Houston környékén történt. A nő életét a kiérkező mentősök már nem tudták megmenteni, hiába próbáltak segíteni rajta a járókelők. Nem sokkal később a férfi két másik áldozatot is megölt egy autószerelő műhely közelében. Az egyikük a műhely tulajdonosa volt, aki éppen videóra vette az incidenst. 

A támadó ezt követően néhány kilométerrel arrébb, a saját autójában öngyilkos lett. 

A rendőrség egyelőre nem hozta nyilvánosságra a kilétét, és a motivációja sem ismert. A hatóságok szerint az első gyilkosság nem volt véletlenszerű. A tragédia mélyen megrázta a helyi közösséget.

Gyerekekre lőttek Texasban

Tavaly egy lövöldözés során a texasi San Antonio városában öt ember sérült meg, köztük három 10 év alatti gyerek, a támadás célzott lehetett. 

 

