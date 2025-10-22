Sokkoló képeken a parlament környéki lövöldözés és tűz – videó

Hírlevél

Belgrád központjában lövöldözés és tűz okozott pánikot szerda délelőtt. A lövöldözés a Pionír parkban, a Szerb Parlament közelében történt, ahol egy idős férfi rálőtt egy másikra, majd egy gázpalackba is eltalált. A lángok gyorsan felcsaptak, a hatóságok pedig lezárták a környéket.
A szerb parlament előtt szerda délelőtt lövöldözés történt. Egy 70 éves férfi, V. A., lábon lőtt egy 57 éves férfit, M. B.-t, majd rálőtt egy gázpalackra is, amely a közeli sátor mellett felrobbant és tüzet okozott. A robbanás után hatalmas füst borította el Belgrád központját, a Pionirski parkból fekete füstoszlop emelkedett a magasba - számol be az Index.hr.

Lövöldözés és tűz Belgrádban
A lövöldözés után hatalmas tűz keletkezett a belgrádi Pionirski parkban
Fotó: x/Nikola Vujadinović

Lövöldözés és tűz a Pionirski parkban

A helyszínre perceken belül rendőrök, tűzoltók és mentők érkeztek. A sérült férfit súlyos állapotban szállították a belgrádi Sürgősségi Központba. A rendőrség rövid idő alatt elfogta a lövöldözőt, akit több különleges egység is körbevett. A közösségi médiában megjelent videón látszik, ahogy a férfi hason fekszik a földön, mellette pedig egy pisztoly hever. Szemtanúk szerint az elkövető a lövöldözés után a lőszereket a tűzbe dobálta.

A hatóságok egyelőre vizsgálják, mi váltotta ki az incidenset. A környéken lakók arról számoltak be, hogy először több lövést hallottak, majd néhány perccel később lángba borult a sátor és a park egy része.

Lövöldözés miatt zárták le a városközpontot — három ember megsérült! Részletek az Origo oldalán.

 

 

