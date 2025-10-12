Lövöldözés miatt zárták le a városközpontot — három ember megsérült!

Szombat délután lövések dördültek el a németországi Giessen központjában, a piactéren található egyik sportfogadási helyiségben. A lövöldözés következtében három ember megsérült, mindannyian a fogadóirodában tartózkodtak a támadás idején.
Elfogták a lövöldözés gyanúsítottját — nincs életveszélyben senki
A helyi rendőrség tájékoztatása szerint az elkövető a délután három óra körül történt incidens után elhagyta a helyszínt, ám estére sikerült elfogni a gyanúsítottat. A hatóságok közölték, hogy a lakosságot nem fenyegeti közvetlen veszély.
Egy szemtanú szerint 4–5 lövés dördült el. A rendőrség esti közlése szerint egyik sérült sincs életveszélyes állapotban. A hatóságok jelenleg is vizsgálják, mi vezetett a fegyveres támadáshoz.
