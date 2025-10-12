Hírlevél

Ukrajna haláltusája elkezdődött – Oroszország minden fronton támad

piactér

Lövöldözés miatt zárták le a városközpontot — három ember megsérült!

44 perce
Olvasási idő: 2 perc
Hárman megsebesültek szombat délután a németországi Giessen központjában. A lövöldözés egy forgalmas piactéren, egy sportfogadási helyiségben történt, ahol több lövés is eldördült, mielőtt a támadó elmenekült volna.
piactérGiessenlövöldözés

Szombat délután lövések dördültek el a németországi Giessen központjában, a piactéren található egyik sportfogadási helyiségben. A lövöldözés következtében három ember megsérült, mindannyian a fogadóirodában tartózkodtak a támadás idején.

A rendőrség lezárta a giesseni piacteret a lövöldözés után — estére elfogták a gyanúsítottat.
A rendőrség lezárta a giesseni piacteret a lövöldözés után — estére elfogták a gyanúsítottat Fotó: ANDREAS ARNOLD / DPA

Elfogták a lövöldözés gyanúsítottját — nincs életveszélyben senki

A helyi rendőrség tájékoztatása szerint az elkövető a délután három óra körül történt incidens után elhagyta a helyszínt, ám estére sikerült elfogni a gyanúsítottat. A hatóságok közölték, hogy a lakosságot nem fenyegeti közvetlen veszély.

Egy szemtanú szerint 4–5 lövés dördült el. A rendőrség esti közlése szerint egyik sérült sincs életveszélyes állapotban. A hatóságok jelenleg is vizsgálják, mi vezetett a fegyveres támadáshoz.

Nemrégiben lövöldözés történt Texas államban.

 

