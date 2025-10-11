Lövöldözés egy iskolai meccsen: négyen meghaltak, sok a sebesült

Tragikus esemény rázta meg az Egyesült Államok déli részén fekvő Leland városát. Október 10-én este, nem sokkal 23:30 után lövöldözés tört ki a Leland High School amerikai futballpályáján, közvetlenül a hazatérési mérkőzés után. Az eddigi információk szerint négy ember életét vesztette, és legalább tizenhatan megsérültek - számol be a Daily Star.

A lövöldözés Lelandben történt, ahol négyen életüket vesztették - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Lövöldözés Lelandben

A meccs a Leland High School és a Charleston High School között zajlott, amikor a tragédia történt. A lövöldözés pánikot okozott a nézők között, sokan az iskola udvarára és a környező utcákba menekültek.

Leland polgármestere a tragédia után azonnal lemondta a hétvégére tervezett utcai fesztivált, és kijelentette, hogy a közösség „megrendült és gyászol”. Elmondása szerint a lövöldözés a főutcán történt, nem messze az iskola bejáratától. Mississippi állam szenátora, Derrick Simmons megerősítette, hogy négy halálos áldozatról és tizenhat sérültről tudni.

A rendőrség közölte, hogy a támadó személyazonosságát még nem sikerült megállapítani, és jelenleg is folyik az embervadászat. Cornell White, a helyi rendőrfőnök szerint a hatóságok egész éjjel a helyszínen maradtak, hogy biztosítsák a közrendet és segítsék a nyomozást.

A lövöldözés különösen nagy megrázkódtatást okozott, mivel a hazatérési meccs esemény az amerikai középiskolák egyik legfontosabb közösségi ünnepe, amikor egykori diákok és családok gyűlnek össze, hogy együtt szurkoljanak és ünnepeljenek. Leland városa aznap este a szokásosnál is forgalmasabb volt, hiszen sokan érkeztek vissza a szülővárosukba.