Ámokfutó! A parlament előtt lövöldözött egy férfi

Elfogott a szerbiai rendőrség egy férfit, aki a gyanú szerint a belgrádi parlament épülete előtt lőtt rá egy másik férfira szerdán.
A belgrádi mentőszolgálat megerősítette, hogy egy sebesült embert kórházba szállítottak.
Lövöldözés a parlamentnél
A lövöldözés előtt a parlament épülete előtt hónapok óta álló sátortábor egy része kigyulladt, a tűzoltók azonban rövid idő alatt eloltották a tüzet. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint nem sokkal délelőtt 10 óra után érkezett a riasztás, hogy a táborban felrobbant egy gázpalack.
A parlament ülését nem szakították meg.
