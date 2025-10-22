Ámokfutó! A parlament előtt lövöldözött egy férfi

Hírlevél

Elfogott a szerbiai rendőrség egy férfit, aki a gyanú szerint a belgrádi parlament épülete előtt lőtt rá egy másik férfira szerdán.
A belgrádi mentőszolgálat megerősítette, hogy egy sebesült embert kórházba szállítottak.

Lövöldözés a szerb parlamentnél, az elkövetőt elfogták. A kép illusztráció. Fotó: ELVIS BARUKCIC / AFP

Lövöldözés a parlamentnél

A lövöldözés előtt a parlament épülete előtt hónapok óta álló sátortábor egy része kigyulladt, a tűzoltók azonban rövid idő alatt eloltották a tüzet. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint nem sokkal délelőtt 10 óra után érkezett a riasztás, hogy a táborban felrobbant egy gázpalack.

A parlament ülését nem szakították meg.

