Megszólalt a belgrádi lövöldöző – szavai mindenkit sokkoltak

„A sátrak idegesítenek” – ezzel indokolta tettét a belgrádi lövöldöző, akit a rendőrök a Pionirski parkban fogtak el. A férfi korábban a szerb parlament előtt lőtt lábon egy embert, majd egy gázpalackba is belelőtt, aminek következtében tűz ütött ki a sátortáborban.

A lövöldöző vallomása új részleteket árult el a belgrádi támadásról

Fotó: x/Nikola Vujadinović

Megszólalt a lövöldöző férfi

A most nyilvánosságra hozott videóban a 70 éves támadó elmondta, hogy taxival érkezett a helyszínre.



A taxisofőr elvitt a Terazije utcán található McDonald's-hoz, ott láttam egy üres sátrat. Elővettem a vödröt, amit vettem, és megpróbáltam kiönteni a benzint. Ekkor odajött egy férfi. Néhány golyót lőttem a benzinbe, majd még egyet az irányába

– mondta a férfi.

A belgrádi rendőrség megerősítette, hogy a férfi ellen gyilkossági kísérlet és közveszélyokozás miatt folyik eljárás. A hatóságok szerint a támadó tette előre megfontolt volt, és a benzines vödör is a terv része lehetett.

A lövöldözés során megsérült férfi továbbra is kórházban van, állapota súlyos, de stabil. A Pionirski park környékét a történtek óta fokozott rendőri jelenlét jellemzi.