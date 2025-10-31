Lukasenka nem tűrte tovább – dörgedelmes üzenetet küldött Washingtonnak!

Az ügy azzal kezdődött, hogy az amerikaiak felszólították Fehéroroszországot: nyilvánosan kérjen bocsánatot Litvániától, amiért meteorológiai ballonok hatoltak be a balti ország légterébe. A vilniusi repülőteret emiatt ideiglenesen le is zárták. Belarusz elnöke, Aljakszandr Lukasenka válaszában keményen nekiment Washingtonnak.

Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök

Fotó: Szergej Bobiljov / AFP

A fehérorosz elnök azonban nem hagyta ezt szó nélkül. Lukasenka kijelentette, hogy „elküldte” az amerikai vezetést, mivel szerinte elfogadhatatlan, hogy bárki bizonyíték nélkül követeljen tőle bocsánatkérést.

Országa szuverenitását védi a fehérorosz elnök

Lukasenka azt is hozzátette, hogy csak akkor hajlandó elnézést kérni, ha egyértelműen bebizonyosodik Fehéroroszország felelőssége. Lukasenka úgy véli, hogy a vádak mögött politikai szándék áll, nem tények.

Nyilatkozatával világossá tette: nem engedi, hogy Washington diktálja a feltételeket. A belarusz elnök szerint az ország szuverenitását minden körülmények között meg fogja védeni, akár az amerikaiak nyomásával szemben is – számolt be a Lenta.

Belarusz új szuperrakétát kap Oroszországtól

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök szóvivője a napokban megerősítette, hogy Belarusz rakétákat fog kapni Oroszországtól. Vlagyimir Putyin orosz elnök még tavaly november 21-én közölte, hogy sikeresen tesztelték az új, közepes hatótávolságú „Oresnyik” rakétát. Idén augusztus 8-án Lukasenka bejelentette, hogy az első pozíciókat az „Oresnyik” rendszer számára már elkezdték kialakítani Fehéroroszországban.