Erre senki sem számított! Hatalmas bejelentést tett a Lukoil

A moszkvai székhelyű energiavállalat, a Lukoil hétfő este közleményben erősítette meg, hogy vevőket keres külföldi érdekeltségeire.

A Lukoil hatalmas bejelentést tett

A döntést – mint írták – „egyes államok által a vállalattal és leányvállalataival szemben bevezetett korlátozó intézkedések” miatt hozták meg, amelyek miatt kénytelenek voltak bejelenteni „szándékukat nemzetközi eszközeik értékesítésére.”

Egy korábbi Lukoil-vezető – aki névtelenséget kért – a Politiconak úgy nyilatkozott, hogy a lépés akár 30 százalékkal is visszavetheti a vállalat bevételeit és nyereségét, mivel három finomítót és mintegy 5000 benzinkútjának felét el kell adnia világszerte. „A Lukoilnak vége” – fogalmazott.

A döntés néhány nappal azután született, hogy az Egyesült Államok meglepetésszerű szankciócsomagban feketelistára tette a Lukoilt és a Rosznyefty olaj- és gázipari céget.

A korlátozások értelmében az érintett cégeknek el kell adniuk európai érdekeltségeiket, és fel kell hagyniuk az olajszállítással a kontinensen maradt vevőik számára – azok a vállalatok pedig, amelyek továbbra is üzletelnek velük, jogi következményekre számíthatnak. A Rosznyefty és a Lukoil együttesen naponta mintegy 4,4 millió hordó orosz kőolaj exportjának kétharmadát adják.

Mekkora részt érinthet az eladás?

A Lukoil a globális olajtermelés nagyjából 2 százalékát biztosítja. A vállalat nem nevezte meg, hogy pontosan mely külföldi érdekeltségeitől kíván megválni.

Legnagyobb külföldi eszköze egy iraki olajmező, amely a világ egyik legnagyobbja, és amelyben 75 százalékos részesedéssel rendelkezik.

A vállalat tulajdonában van még a Lukoil Nyeftohim Burgasz finomító Bulgáriában, amely a Balkán legnagyobb finomítója, valamint a Petrotel olajfinomító Romániában.

