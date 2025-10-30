Minden megváltozik! A Lukoil most tényleg meghúzza a váratlant

Az orosz energiaszektor egyik legnagyobb szereplője, a Lukoil újabb drasztikus lépésre kényszerült. A Kommerszant beszámolója szerint a moszkvai székhelyű vállalat elfogadta a Gunvor ajánlatát, amely a Lukoil International GmbH külföldi eszközeinek teljes felvásárlásáról szól.

A Lukoil eladja külföldi érdekeltségeit a Gunvornak – az amerikai szankciók miatt távozik a nemzetközi piacról

A közlemény szerint „az eladás a korlátozó intézkedések bevezetésével függ össze, amelyeket egyes államok vezettek be a Lukoil és leányvállalatai ellen”. A tranzakció feltételeit már korábban véglegesítették, és a felek megegyeztek abban, hogy a Lukoil nem tárgyal más potenciális vevőkkel.

Miért omlott össze a nemzetközi üzletág?

A Lukoil október 28-án jelentette be, hogy beszünteti nemzetközi tevékenységét, miután az Egyesült Államok feketelistára tette az orosz olajóriást és a Rosznyefty céget is. A döntés értelmében a vállalatoknak meg kellett kezdeniük európai érdekeltségeik eladását, különben a velük üzletelő nyugati partnerek is szankciókra számíthattak.

Egy korábbi Lukoil-vezető a Politico lapnak azt mondta, hogy az intézkedések akár 30 százalékkal is visszavethetik a vállalat bevételeit, hiszen három finomítót és több ezer benzinkutat kénytelenek értékesíteni világszerte. „A Lukoilnak vége” – fogalmazott az egykori menedzser.

A cég korábban európai kulcspozíciókkal rendelkezett:

a Lukoil Nyeftohim Burgasz finomító Bulgáriában,

a Petrotel olajfinomító Romániában,

valamint egy hatalmas iraki olajmezőben 75 százalékos részesedés.

Ezek mind a Gunvor portfóliójába kerülhetnek.

Súlyos csapás az orosz olajexportnak

A Lukoil és a Rosznyefty együttesen az orosz kőolajexport kétharmadát adják – naponta mintegy 4,4 millió hordóval. A mostani eladás így nemcsak a vállalat, hanem az egész orosz olajipar pozícióit is meggyengítheti.

A Gunvor – amely korábban szintén orosz alapítású kereskedőcégként indult, de ma már svájci központból működik – kulcsszerephez juthat az orosz olaj globális áramlásának átrendezésében.

Lesz gond a magyar ellátással?

Korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nyilatkozott arról, hogy az újabb amerikai szankciók nem veszélyeztetik Magyarország olajellátását, és a kormány minden szükséges lépést megtesz az energiaellátás biztonságáért.