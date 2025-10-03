Ezt látni kell! Kutyájáról csináltatott luxusautót egy amerikai család – videó

„Ha pénzed van, bármit megkaphatsz” – szokták mondani, bár ez azért nem minden esetben igaz, a luxusautók világban azonban igen.

A kutya színét használták a brit luxusautó fényezésénél

Fotó: Rolls-Royce Press Club

A Rolls-Royce például megcsinálta az egyik New York-i ügyfélének a Bailey nevű kutyájáról készült portréjával és mancslenyomatával díszíttette elektromos Spectre-t.

Ezen a szinten, az elképesztő luxus világában persze ne matricát vagy festést, de még nem is lézergravírozást képzeljünk el: a Rolls-Royce mesterei a kapott fotók alapján 180 furnérdarabból formálták meg a kutyust. A brit luxusmárka hagyományaira építve intarziával díszítették a hátsó ülések közötti függőleges felületet az eb portréjával - írja a Top Gear.

A kutya színét kapta a luxusautó

Amúgy Bailey egy labrador és golden retriever keveréke, a család hűséges társa. A megrendelő nagyon elégedett volt az elkészült autóval. Ahogy mondta, a kedvencük szellemisége hatja át a jármű minden apró részletét.

Ilyen létt a Bailey-ről készült portré a két hátsó ülés között

Fotó: Rolls-Royce Press Club

A karosszéria alsó része például egy teljesen új színárnyalatot kapott, amelyet „Beautiful Bailey”-nek neveztek el – ezt a kutya fülének meleg, barnás tónusa ihlette. A felső rész különleges, irizáló Crystal-festéssel készült, amely a napfényben játszva változtatja színét, akárcsak Bailey szőrének árnyalatai a természetes fényben.