Macron felesége éveken át hallgatott — most robbant az ügy

A párizsi büntetőbíróságon kedden zárult az a kétnapos per, amelyben az ügyészség háromtól tizenkét hónapig terjedő felfüggesztett börtönbüntetést és akár 8 ezer eurós pénzbírságot kért tíz vádlott ellen. Ők azok, akik négy éve azt a valótlan hírt terjesztették, hogy Macron felesége valójában egy nemváltoztatáson átesett férfi.

Brigitte Macron, Macron felesége a párizsi bíróságon zajló per középpontjában áll, miután éveken át terjedtek róla álhírek és zaklató tartalmak az interneten Fotó: MAGALI COHEN / Hans Lucas

Egyetlen videó indította el a lavinát — így kezdődött a támadás Macron felesége ellen

A vád szerint az álhír forrása Amandine Roy jósnő volt, aki 2021-ben egy videóban állította, hogy Brigitte Macron sosem létezett, hanem bátyja, Jean-Michel Trogneux vette fel a személyazonosságát.

A felvételt több mint négymillióan nézték meg, mielőtt eltávolították az internetről. Az ügyészség szerint ez a videó indította el az online gyűlöletkampányt, amely világszerte elterjedt.

Brigitte Macron lánya, Tiphaine Auziere a bíróságon elmondta, hogy édesanyja egészségi állapota is megromlott az állandó zaklatás miatt. „Ez a hazugságcunami egyre nagyobb hatással van az életkörülményeire” – mondta az ügyvédnő. A perben megvádolt személyek között van Bertrand Scholler galériatulajdonos és a Zoé Sagan álnéven publikáló író, Aurélien Poirson-Atlan is, utóbbi ellen kérték a legsúlyosabb, 12 hónapos felfüggesztett börtönt és 8 ezer eurós bírságot.

Az ítéletet 2026. január 5-én hirdetik ki.

Nemcsak Franciaországban, Amerikában is jogi harcot vív Macron felesége

A francia elnöki pár ugyanis az Egyesült Államokban is feljelentést tett a négy éve terjedő gyűlöletkeltő videók miatt. A célkeresztbe került több ismert influenszer is, köztük Candace Owens, akinek Becoming Brigitte című videósorozata több millió megtekintést hozott.

A vádlottak azzal védekeznek, hogy szatirikus tartalmat készítettek, és szerintük az ügy a szólásszabadságról szól. A francia ügyészség azonban hangsúlyozta: a szabadság nem ad felhatalmazást arra, hogy valaki valótlan információval mások életét rombolja.

Korábban írtunk róla, hogy egy interneten terjedő teória szerint Brigitte Macron férfiként született.