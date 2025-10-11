Hírlevél

Rendkívüli

Itt a totális ukrán fordulat, erre várt az egész világ!

kormány

Ekkora ökörséget elnök még nem csinált, de Macron ezt is megtette!

Emmanuel Macron elnök újra kinevezte Sébastien Lecornu-t miniszterelnöknek – alig egy hónappal azután, hogy az politikai válság közepette lemondott. A döntést az Élysée-palota jelentette be, miután Macron egyeztetett a pártvezetőkkel.
Emmanuel Macron francia elnök ismét Sébastien Lecornu-t nevezte ki Franciaország miniszterelnökének – közölte az Élysée-palota. A bejelentés a francia politikai válság napok óta tartó tárgyalássorozatát követte, amely során Macron a parlamenti pártok vezetőivel is egyeztetett.

Ekkora ökörséget még elnök nem csinált, de Macron ezt is megtette!
Ekkora ökörséget még elnök nem csinált, de Macron ezt is megtette! Fotó: ALAIN JOCARD / POOL

Lecornu a kinevezése után a közösségi médiában reagált:

Kötelességtudatból elfogadom a köztársasági elnök által rám bízott feladatot: mindent megteszek azért, hogy Franciaországnak év végéig költségvetése legyen, és hogy választóink mindennapi gondjaira valódi válaszokat adjunk.”

A politikus egyúttal parlamenti vitákat jelentett be, és felszólította a kormány tagjait, hogy a következő választásokig tegyék félre elnöki ambícióikat.

Lecornu mindössze 27 napig volt hivatalban első miniszterelnöki ciklusa alatt, mielőtt lemondott – alig egy nappal az új kormány összetételének bejelentése után. Akkor azzal indokolta döntését, hogy a kialakult politikai válságban nem tudná hatékonyan irányítani a kormány munkáját.

Francia sajtóértesülések szerint Macron most a parlament feloszlatását is fontolgatta, ha nem sikerül Lecornu visszatérésében megállapodni. A Le Parisien úgy tudja, az elnök számára ez volt az utolsó esély a kormányzóképesség helyreállítására.

A lemondás és az azt követő hetek politikai bénultsága a Ötödik Köztársaság egyik legsúlyosabb kormányválságát idézte elő, sőt egyes elemzők már Macron esetleges lemondásáról is beszéltek.

 

