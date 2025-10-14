Macron Putyinnal keménykedik, közben meg úgy tart Trumptól, mint az ördögtől

Macron bírálta az orosz támadásokat az ukrán energiainfrastruktúra ellen, és elmondta, hogy a francia kormány partnereivel együtt vizsgálja a segítségnyújtás lehetőségeit, hogy biztosítsák a szükséges alapvető szolgáltatásokat.

Macron és Zelenszkij Fotó: LUDOVIC MARIN / POOL

Macron fenyegetőzik

Korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a francia vezetővel folytatott megbeszélés során megköszönte Franciaországnak a támogatást és tájékoztatta Macront az ország legfontosabb igényeiről, főként a légvédelmi rendszerekről és rakétákról.

Szeptemberben Macron már új szankciókkal fenyegette meg Oroszországot, amelyeket az Egyesült Államokkal egyeztetve léptetnének életbe, amennyiben Moszkva nem hajlandó rendezni a konfliktust Ukrajnában.

Peskov Macron szavaira azt mondta, hogy

Moszkva mindenképpen eléri a céljait, és gondoskodni fog nemzeti érdekeinek védelméről.

Korábban Emmanuel Macron francia elnök azzal fenyegette meg Oroszországot, hogy ha tovább „kitart makacs háborús viselkedése mellett”, akkor ezért „meg fog fizetni” – de nem részletezte, mire gondolt pontosan.

Macron fél Trumptól

Donald Trump és Emmanuel Macron találkozása az egyiptomi Sarm es-Sejkben zajló békecsúcson újabb fejezetet nyitott a két vezető feszült viszonyában. Egy profi szájról olvasó szerint a két elnök között komoly szóváltás zajlott.

Donald Trump az eseményen sorra üdvözölte a világ vezetőit, de amikor a francia elnök, Emmanuel Macron került sorra, a helyzet hirtelen megváltozott. A kézfogásból félperces, szinte erőszakos mozdulatsor lett – egyfajta nyilvános erődemonstráció, írja a Junge Freiheit.