Jól figyeljen! Ezzel a titkos jellel üzen a macskája

A macska híres arról, hogy nem mindig ad egyértelmű jelet arra vonatkozólag, hogy mit is szeretne tőlünk. Ha finoman megérint, vagy akár többször megböki a kezed a mancsával, annak jó oka van.

Amit a macska tesz, annak jó oka van

Fotó: Unsplash

A macska tappancsában illatmirigyek vannak

Amanda Campion macskaszakértő, a kittysittycatbehaviour nevű TikTok-oldal videójában most felfedi, mit is jelent valójában, ha a cica odanyúl gazdájához a mancsával. A viselkedés, amit sok gazdi imádnivalónak tart, valójában a macskák egyik kifinomult kommunikációs eszköze.

„A mancsos bökdösés a macskák egyik módja arra, hogy figyelmet kérjenek” – magyarázza a szakértő. Ez lehet egyfajta „hé, rám figyelj!” jelzés, amit akkor használnak, ha éhesek, ha simogatást szeretnének, vagy egyszerűen csak hiányzik nekik a gazdi közelsége. A macska így mondja: „Szükségem van rád!”

Campion szerint ez a mozdulat gyakran szeretetet és bizalmat is kifejez. A macskák tappancsa alatt ugyanis illatmirigyek találhatók, amelyek feromonokat bocsátanak ki. Amikor tehát finoman egy emberhez, gazdájához ér, nemcsak kommunikál, hanem „meg is jelöli” azt a személyt, „sajátjaként”.

A cicák megszokásból élnek, szeretik a kiszámítható napi rutint. Ha például a megszokott etetési idő közeleg, és a tál még üres, a macska finom mancsérintéssel emlékeztetheti a gazdit arra, hogy ideje vacsorázni. Ugyanakkor ez a viselkedés, amikor a mancsával megérint, egyfajta szeretetnyilvánítás, amivel a cica megerősíti a kapcsolatot gazdájával, és biztonságban érzi magát mellette – írja a Landtiere.

