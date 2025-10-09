Bebizonyosodott, amit eddig is tudtunk: a macskatartás életet menthet

A macska nemcsak dorombolni tud, hanem szívet is védi – legalábbis ezt állítja egy friss tanulmány, amelyet a Minnesotai Egyetem kutatói végeztek.

A macska sok boldogságot okozhat a gazdinak, és az egészségre is jó hatással van

Fotó: HERBERT SPICHTINGER / Connect Images

A kutatásban több mint 4400 ember egészségi állapotát vizsgálták 20 éven keresztül, és az eredmények meglepőek: azok, akik macskát tartottak, 33%-kal kisebb eséllyel haltak meg szívroham következtében, mint azok, akik nem éltek együtt cicával. A tanulmányban részt vevő 4435 személy közül 2435-en (azaz 55%) voltak macskatulajdonosok. A kutatók figyelembe vették az életkort, nemet, etnikai hovatartozást, vérnyomást, dohányzási szokásokat, cukorbetegséget, koleszterinszintet és testtömegindexet is, mégis egyértelműen kimutatható volt a macskatartás pozitív hatása a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében – írja a Salud.

A macska csökkenti a stresszt

Mariano Napoli kardiológus szerint a macskákkal való interakció csökkenti a stresszt, mérsékli a vérnyomást és stabilizálja a szívritmust – ezek mind olyan tényezők, amelyek hozzájárulnak a szív egészségéhez. Bár a kutyák régóta híresek hűségükről és pozitív hatásukról, ebben az esetben a macskák bizonyultak hatékonyabb szívvédőknek.

A tanulmány szerzői szerint a macskatartás akár új stratégia is lehet a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, különösen a magas kockázatú csoportok esetében. Az Amerikai Szívgyógyászati Társaság korábban már jelezte, hogy a háziállatok – különösen a kutyák – csökkenthetik a szívbetegségek kockázatát, de ez az új kutatás rámutat arra, hogy a macskák sem maradnak el ebben a tekintetben.