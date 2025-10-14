Macskainvázió fenyegeti a magyarok kedvenc szigetét

A macskák szigeteként ismert Ciprus komoly problémával néz szembe: a kóbor macskák száma az emberi lakosságéval vetekszik. A sziget mintegy egymillió lakója mellé nagyjából ugyanennyi kóbor cica jut, sőt az állatvédők szerint a tényleges szám még ennél is magasabb lehet, miközben a jelenlegi ivartalanítási program képtelen lépést tartani a növekvő populációval – számolt be az ABC News.

Ciprus utcáin egyre több macska kóborol - Fotó: ALINE MANOUKIAN / AFP

Ciprus macskadilemmája: amikor a macskák szigete túlnépesedik

A ciprusi parlament környezetvédelmi bizottsága előtt szeptember végén elhangzott: az évi 100 000 eurós sterilizációs program mindössze 2000 macska ivartalanítását fedezi, ami eltörpül a valós igények mellett. Az Állatok Világnapján Maria Panayiotou miniszter bejelentette, hogy a kormány 300 000 euróra emeli az éves keretet.

A program jelenleg az önkormányzatokon keresztül finanszírozza a magánállatorvosokat, akik az állatvédők által befogott macskákat ivartalanítják.

A hatóságok maguk is elismerik, hogy a rendszer nem hatékony, ezért most felmérik, hol találhatók Ciprus legnagyobb macskakolóniái.

Macskák mindenhol – örökség vagy probléma?

A macskák Ciprus mindennapjaihoz tartoznak: etetőpontok és apró házikók sorakoznak a sétányokon, a turisták pedig gyakran etetik őket az éttermeknél is. Az örökség több ezer éves: egy 9500 éves településen emberi és macskacsontvázat találtak együtt, a legenda szerint pedig maga Szent Ilona hozta macskákat a szigetre a kígyók ellen. A világhírű hagyománynak azonban árnyoldalai is vannak: a túlszaporodott állomány veszélyezteti az ökoszisztémát, a kóbor állatok pedig gyakran betegek és éheznek.

Kordában lehetne tartani a cicák számát

Demetris Epaminondas, az Állatorvosi Szövetség elnöke szerint a macskák száma akár négy éven belül is kordában tartható lenne, ha a hatóságok egységes, ingyenes sterilizációs programot indítanának, és bevonnák a magánklinikákat. Javaslata egy okostelefonos alkalmazást is tartalmaz, amellyel bárki bejelenthetné a nagyobb macskakolóniákat. Az állam adományalapot is létrehozna, hogy a lakosság és a vállalatok is támogathassák a programot.