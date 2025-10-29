Macskák után fizet milliós tartásdíjat egy férfi a válás után

Egy isztambuli házaspár, Buğra B. és Ezgi B. két év házasság után döntött a válás mellett „a házassági kötelék helyrehozhatatlan megrendülése” miatt. A családjogi bíróság 550 000 török líra (kb. 6 380 000 forint) kártérítést ítélt meg a feleségnek.Az ügy különlegessége azonban nem ez volt, hanem a macskatartásra vonatkozó megállapodás: a férj lemondott a két házimacska felügyeleti jogáról, és vállalta, hogy évente 40 000 líra(kb. 464 000 forint) tartásdíjat fizet a cicák ellátására tíz éven át – írja a Lastampa.

Történelmi ítélet: Törökországban a macskatartás költségeit is beleszámították a válás utáni tartásdíjba.Fotó:Illusztráció/Unsplash

A szerződés szerint a fizetés háromhavonta történik, és az összeget a fogyasztói árindex alapján évente újraszámolják.

A macskatartás új jogi dimenzióba lép

A török Polgári Törvénykönyv szerint a macskák eddig „ingó vagyonnak” számítottak, ám az utóbbi években módosított Állatvédelmi törvény lehetővé tette, hogy a bíróság az állatok jólétét, elhelyezését és anyagi támogatását is figyelembe vegye válás esetén.

Jogászok szerint ez a döntés egy „új generációs tartásdíj” kezdetét jelenti, amelyben az állatokat nem csupán tulajdonként, hanem családtagként kezelik.

A macskák és a törökök különleges kapcsolata

Törökországban több mint 4,7 millió házimacska él, emellett becslések szerint további 5 millió kóbor macska járja az utcákat, akiket a lakosok és az önkormányzatok nap mint nap etetnek, gondoznak és oltanak.

A híres Gli, a Hagia Sophia templom macskája, vagy a legendás Tombili — a Kadıköy negyed „pózoló” cicája — is azt mutatja, hogy a macskatartás mélyen gyökerezik a török kultúrában.

A mostani ítélet ezért sokak szerint nem túlzás, hanem a valóság jogi elismerése: az emberek és állataik közti kötelék igenis megér ennyit.

Egy új családmodell – négylábú tagokkal

Az isztambuli bíróság hivatalos jóváhagyása még várat magára, de a történet már most mérföldkőnek számít.

Az ügyvéd szerint „ez az ítélet nemcsak az állatvédelem, hanem a családjog történetében is fordulópontot jelent.”

A közösségi médiában pedig elárasztották a pozitív kommentek: sokan azt írják, hogy „végre a törvény is felismeri, hogy a szeretet nem áll meg az embernél”.

