Ezek a madarak megőrültek? Miért repülnek a pusztító viharba?

A természet egyik legkülönösebb viselkedésformája, hogy bizonyos tengeri madarak – különösen a vészmadarak és viharmadarak – nemhogy elkerülnék a hurrikánokat, hanem tudatosan belerepülnek ezekbe a pusztító viharokba.

A viharmadarak nem félnek a hurrikánoktól, tájfunoktól

Fotó: Facebook / Seabirding

Kutatások kimutatták, hogy egyes fajok több száz kilométert is képesek megtenni a vihar központjához.

A madarak nemcsak túlélnek ilyen extrém körülményeket, de a repülésüket úgy időzítik és irányítják, hogy kihasználják a hurrikán belső mozgásait. Ez a stratégia ugyan kockázatos, de bizonyos helyzetekben nagyon kifizetődő lehet számukra – írja a BBC.

Enni mennek a madarak

A trópusi ciklonok – más néven hurrikánok vagy tájfunok – felkavarják az óceánt, ahogy haladnak, s ez a kavargás beindíthatja a fitoplankton virágzását, mivel a tápanyagban gazdag víz felszínre kerül. A zooplankton és más apró úszó zsákmányállatok után nagyobb ragadozók, például kis halak következnek, amelyek általában az óceán alkonyzónájában élnek, 200–1000 méteres mélységben. Ez mind ínyenc lakomát jelent a ragadozó tengeri madarak, például a Desertas viharmadár számára. Ezek az állatok életük nagy részét a nyílt tengeren töltik táplálékkereséssel, de egészen a közelmúltig a tudósok nagyon keveset tudtak arról, merre járnak. A közelmúltban szuperkönnyű GPS nyomkövetőket erősítettek a madarakra, így sok mindent megtudtak az életükről. A kutatók megállapították, hogy a Desertas viharmadarak a valaha feljegyzett leghosszabb táplálékszerző utakat teszik meg bármely faj közül – akár 12 ezer km-t utaznak a mély, nyílt tengeren – Afrikától egészen New England partjaiig, majd vissza. És eközben jókat falatoznak a viharoknak köszönhetően.