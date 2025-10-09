Hírlevél

Terroristák akarták meggyilkolni a belga miniszterelnököt

Madeleine McCann

Újabb fordulat Madeleine McCann ügyében – húga a bíróságon szólalt meg

55 perce
Végtelen történetnek tűnik a brit kislány lassan húsz éves eltűnése. Most Madeleine McCann húga, Amelie tanúskodott a bíróságon egy lengyel zaklatóval szemben, aki az eltűnt lányhoz kötötte magát.
Madeleine McCanneltűnéstestvérkisgyerekkislányügyPortugália

Madeleine McCann, a világ egyik legismertebb eltűnt gyermekének, a 2007-ben Portugáliában nyomtalanul elveszett brit kislánynak a húga, Amelie McCann nemrég a Leicesteri Koronabíróság előtt tanúskodott egy lengyel férfi ellen, akit zaklatással vádolnak.

An undated handout photograph released by the Metropolitan Police in London on June 3, 2020, shows Madeleine McCann who disappeared in Praia da Luz, Portugal on May 3, 2007. German police said Wednesday they have identified a new suspect in the mysterious disappearance of British girl Madeleine McCann in 2007. "In connection with the disappearance of the then three-year-old British girl Madeleine Beth McCann..., the Braunschweig public prosecutor's office is investigating a 43-year-old German citizen on suspicion of murder," said federal police in a statement. (Photo by Handout / METROPOLITAN, Madeleine McCann
Már 18 éve, hogy Madeleine McCann eltűnt
Fotó: HANDOUT / METROPOLITAN POLICE

Az ember azt állította, hogy kapcsolatban áll az eltűnési üggyel, és többször is megpróbálta felvenni a kapcsolatot a családdal. 

Az ügy előzménye, hogy a férfi – akinek személyazonosságát a bíróság titokban tartja – folyamatosan hamis állításokat terjesztett a médiában és közösségi oldalakon, melyek arra utaltak, hogy valamilyen módon ő is érintett az eltűnésben. Emiatt a McCann család úgy döntött, jogi útra tereli az ügyet, hogy megvédjék magukat a zaklatás és a valótlan hírek ellen – írja a Daily Mail.

Madeleine McCann emléke

Amelie McCann, aki akkor még kisgyermek volt, amikor testvére eltűnt, most már felnőttként állt a bíróság elé, hogy elmondja: ezek az állítások mélyen bántják a családot, és tiszteletlenek Madeleine emléke iránt.

Ez nemcsak a családunk magánéletét sérti meg, hanem újra és újra felébreszti a fájdalmat, feltépi a sebeket, amit Madeleine eltűnése okozott

 – mondta Amelie a bíróságon. A család jogi képviselője hozzátette: „Ez az ügy arra világít rá, hogy milyen fontos a zaklatás elleni hatékony jogvédelem, különösen olyan családok esetében, amelyek már egy traumatikus eseményen mentek keresztül”.

Az ügyészség szerint a férfi szándékosan próbálta meg zaklatni a McCann családot, és hamis információkkal próbálta magát belekeverni az eltűnés körüli eseményekbe, ami tovább növelte a család fájdalmát és bizonytalanságát. A bírósági tárgyalás folytatódik, miközben a McCann család továbbra is a kislány megtalálásán dolgozik.

Madeleine McCann eltűnése az egyik legnagyobb nemzetközi gyermek-eltűnési ügy, amely az elmúlt másfél évtizedben foglalkoztatta a sajtót és a közvéleményt világszerte, s az Origo is.

 

