Újabb fordulat Madeleine McCann ügyében – húga a bíróságon szólalt meg

Madeleine McCann, a világ egyik legismertebb eltűnt gyermekének, a 2007-ben Portugáliában nyomtalanul elveszett brit kislánynak a húga, Amelie McCann nemrég a Leicesteri Koronabíróság előtt tanúskodott egy lengyel férfi ellen, akit zaklatással vádolnak.

Már 18 éve, hogy Madeleine McCann eltűnt

Fotó: HANDOUT / METROPOLITAN POLICE

Az ember azt állította, hogy kapcsolatban áll az eltűnési üggyel, és többször is megpróbálta felvenni a kapcsolatot a családdal.

Az ügy előzménye, hogy a férfi – akinek személyazonosságát a bíróság titokban tartja – folyamatosan hamis állításokat terjesztett a médiában és közösségi oldalakon, melyek arra utaltak, hogy valamilyen módon ő is érintett az eltűnésben. Emiatt a McCann család úgy döntött, jogi útra tereli az ügyet, hogy megvédjék magukat a zaklatás és a valótlan hírek ellen – írja a Daily Mail.

Madeleine McCann emléke

Amelie McCann, aki akkor még kisgyermek volt, amikor testvére eltűnt, most már felnőttként állt a bíróság elé, hogy elmondja: ezek az állítások mélyen bántják a családot, és tiszteletlenek Madeleine emléke iránt.

Ez nemcsak a családunk magánéletét sérti meg, hanem újra és újra felébreszti a fájdalmat, feltépi a sebeket, amit Madeleine eltűnése okozott

– mondta Amelie a bíróságon. A család jogi képviselője hozzátette: „Ez az ügy arra világít rá, hogy milyen fontos a zaklatás elleni hatékony jogvédelem, különösen olyan családok esetében, amelyek már egy traumatikus eseményen mentek keresztül”.

Az ügyészség szerint a férfi szándékosan próbálta meg zaklatni a McCann családot, és hamis információkkal próbálta magát belekeverni az eltűnés körüli eseményekbe, ami tovább növelte a család fájdalmát és bizonytalanságát. A bírósági tárgyalás folytatódik, miközben a McCann család továbbra is a kislány megtalálásán dolgozik.

Madeleine McCann eltűnése az egyik legnagyobb nemzetközi gyermek-eltűnési ügy, amely az elmúlt másfél évtizedben foglalkoztatta a sajtót és a közvéleményt világszerte, s az Origo is.