Madeleine McCann

Újabb fordulat a 18 éve eltűnt kislány ügyben, a DNS-teszt nem hazudik

A DNS-teszt véget vetett a sokkoló hazugságnak. A világ egyik leghíresebb eltűnt gyermeke, Madeleine McCann neve ismét előkerült – de most végleg pont kerülhet a történet egy fejezetére. A DNS-teszt eredménye szerint a magát Madeleine-nek valló lengyel Julia Wandel nem az eltűnt kislány. A nő és társa, Karen Spragg most zaklatás miatt állnak bíróság előtt.
A BBC információi szerint a DNS-teszt eredménye egyértelműen bizonyította, hogy Madeleine McCann és a magát annak valló nő, Julia Wandel között nincs semmiféle rokoni kapcsolat. A brit és a lengyel sajtó is megírta: a fiatal nő évek óta hangoztatta, hogy ő a 2007-ben eltűnt kislány, de a tudomány most végleg cáfolta ezt az állítást.

An undated handout picture shows three-year old British girl Madeleine McCann who went missing at the Ocean club apartment hotel in Praia de Luz is pictured in Lagos. A team of three British police detectives arrived in Portugal 05 May 2007 to help track down a suspected kidnapper believed to have abducted a British toddler. AFP PHOTO/ HANDOUT (Photo by AFP)
Madeleine McCann Fotó: AFP

Éveken át Madeleine McCann-nek vallotta magát

A lengyel Julia Wandel 2022 óta állította, hogy ő a Madeleine McCannként világszerte ismert eltűnt kislány. A nő közösségi oldalán és interjúkban is kitartott állítása mellett, még azt is mondta, hogy szemében lévő foltja és anyajegye pontosan megegyezik Madeleine-ével. A figyelmet azonban nemcsak a hasonlóság, hanem az eltűnt kislányt körülvevő dráma és kegyetlen gyilkosság is fokozta.

Wandel azt hangoztatta, hogy semmire sem emlékszik a gyerekkorából, mert poszttraumás amnéziában szenved, miután egy pedofil áldozata lett. Az interneten többen támogatták, mások szélhámosnak nevezték. 

A közvélemény hónapokon át figyelte, vajon tényleg egy megkerült gyermeket látunk-e – vagy egy zavart fiatal nőt, aki beleveszett a saját és a hírnév okozta illúzióba.

An undated handout photograph released by the Metropolitan Police in London on June 3, 2020, shows Madeleine McCann who disappeared in Praia da Luz, Portugal on May 3, 2007. German police said Wednesday they have identified a new suspect in the mysterious disappearance of British girl Madeleine McCann in 2007. "In connection with the disappearance of the then three-year-old British girl Madeleine Beth McCann..., the Braunschweig public prosecutor's office is investigating a 43-year-old German citizen on suspicion of murder," said federal police in a statement. (Photo by Handout / METROPOLITAN POLICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / METROPOLITAN POLICE " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Madeleine McCann Fotó: HANDOUT / METROPOLITAN POLICE

A DNS-teszt véget vetett a rejtélynek, de jött a botrány

Julia Wandel története újraélesztette ezt a reményt – de végül kiderült, hogy csupán egy félrevezető illúzió volt.

 A DNS-teszt eredménye most végleg lezárta az ügyet: Julia Wandel nem Madeleine McCann. 

A vizsgálat minden kétséget kizáróan kimutatta, hogy nincs genetikai kapcsolat a két személy között.

A Madeleine McCann-ügy

Madeleine McCann eltűnése 2007-ben az egész világot sokkolta. A hároméves kislány nyomtalanul tűnt el egy dél-portugáliai üdülőből, miközben szülei a közelben vacsoráztak. Azóta rengeteg elmélet született, egyesek szerint a gyermek meghalt, mások reménykednek, hogy még életben van. 

Az első években a nyomozás vakvágányra futott. Felmerült a szülők felelőssége is, ám később teljesen felmentették őket. A figyelem egy idő után egy német férfira, 

Christian Brücknerre terelődött, aki korábban hosszú ideig élt az Algarve térségében, és szexuális bűncselekmények miatt már ismert volt a hatóságok előtt.

Brücknert évekkel később más ügyek miatt börtönbüntetésre ítélték, köztük egy idős nő megerőszakolásáért. Több tanú is arról számolt be, hogy a férfi szörnyű videókat rejtegetett, és cellatársa szerint maga is utalt arra, hogy köze lehet Madeleine eltűnéséhez. A bizonyítékok azonban sosem bizonyultak elég erősnek ahhoz, hogy a kislány ügyében vádat emeljenek ellene.

 

