Újabb fordulat a 18 éve eltűnt kislány ügyben, a DNS-teszt nem hazudik

A BBC információi szerint a DNS-teszt eredménye egyértelműen bizonyította, hogy Madeleine McCann és a magát annak valló nő, Julia Wandel között nincs semmiféle rokoni kapcsolat. A brit és a lengyel sajtó is megírta: a fiatal nő évek óta hangoztatta, hogy ő a 2007-ben eltűnt kislány, de a tudomány most végleg cáfolta ezt az állítást.

Madeleine McCann Fotó: AFP

Éveken át Madeleine McCann-nek vallotta magát

A lengyel Julia Wandel 2022 óta állította, hogy ő a Madeleine McCannként világszerte ismert eltűnt kislány. A nő közösségi oldalán és interjúkban is kitartott állítása mellett, még azt is mondta, hogy szemében lévő foltja és anyajegye pontosan megegyezik Madeleine-ével. A figyelmet azonban nemcsak a hasonlóság, hanem az eltűnt kislányt körülvevő dráma és kegyetlen gyilkosság is fokozta.

Wandel azt hangoztatta, hogy semmire sem emlékszik a gyerekkorából, mert poszttraumás amnéziában szenved, miután egy pedofil áldozata lett. Az interneten többen támogatták, mások szélhámosnak nevezték.

A közvélemény hónapokon át figyelte, vajon tényleg egy megkerült gyermeket látunk-e – vagy egy zavart fiatal nőt, aki beleveszett a saját és a hírnév okozta illúzióba.

Madeleine McCann Fotó: HANDOUT / METROPOLITAN POLICE

A DNS-teszt véget vetett a rejtélynek, de jött a botrány

Julia Wandel története újraélesztette ezt a reményt – de végül kiderült, hogy csupán egy félrevezető illúzió volt.

A DNS-teszt eredménye most végleg lezárta az ügyet: Julia Wandel nem Madeleine McCann.

A vizsgálat minden kétséget kizáróan kimutatta, hogy nincs genetikai kapcsolat a két személy között.

A Madeleine McCann-ügy

Madeleine McCann eltűnése 2007-ben az egész világot sokkolta. A hároméves kislány nyomtalanul tűnt el egy dél-portugáliai üdülőből, miközben szülei a közelben vacsoráztak. Azóta rengeteg elmélet született, egyesek szerint a gyermek meghalt, mások reménykednek, hogy még életben van.

Az első években a nyomozás vakvágányra futott. Felmerült a szülők felelőssége is, ám később teljesen felmentették őket. A figyelem egy idő után egy német férfira,

Christian Brücknerre terelődött, aki korábban hosszú ideig élt az Algarve térségében, és szexuális bűncselekmények miatt már ismert volt a hatóságok előtt.

Brücknert évekkel később más ügyek miatt börtönbüntetésre ítélték, köztük egy idős nő megerőszakolásáért. Több tanú is arról számolt be, hogy a férfi szörnyű videókat rejtegetett, és cellatársa szerint maga is utalt arra, hogy köze lehet Madeleine eltűnéséhez. A bizonyítékok azonban sosem bizonyultak elég erősnek ahhoz, hogy a kislány ügyében vádat emeljenek ellene.