Így fogták el Olaszország egyik legveszélyesebb maffiafőnökét – videó

maffiafőnök

Így fogták el Olaszország egyik legveszélyesebb maffiafőnökét

Öt év bujkálás után elfogták Olaszország egyik legveszélyesebb bűnözőjét. A maffiafőnök Leonardo Gesualdót a kommandósok lepték meg rejtekhelyén az éjszaka közepén.
Elfogták Olaszország egyik legkeresettebb maffiafőnökét, aki 5 éve bujkált a hatóságok elől. A 39 éves Leonardo Gesualdót kedd hajnalben egy rajtaütés során fogták el rejtekhelyén a dél-olaszországi Foggia közelében – írja a DailyMail

Összehangolt rajtaütés során fogták el a veszélyes maffiafőnököt

A fegyveres rendőrök egy összehangolt akcióban körbevették Gesualdo rejtekhelyét, és az éjszaka közepén, álmában lepték meg. 

A helyszínen találtak egy csőre töltött fegyvert is, aminek a sorozatszámát lecsiszolták. Gesualdót őrizetbe vették, amíg bujkált, a bíróság 12 év börtönbüntetésre ítélte a maffiához köthetően elkövetett bűncselekményei miatt. 

Leonardo Gesualdo a hírhedt Società Foggiana maffia egyik magas rangú vezetője volt. A bűnszervezet Dél-Olaszországban működik, főként Foggia városában és környékén. A maffia tevékenysége kiterjed fegyver-, drog- és embercsempészetre, fegyveres rablásokra, gyilkosságokra és zsarolásra is. 

2020-ban a nagyszabású Decimabis hadműveletben Gesualdo több tucat társát elfogták, a férfi azonban megszökött, azóta bujkált.  

 

