Magassarkú lett a vádlott: megdöbbentő fordulat a texasi gyilkossági perben

A texasi nő azzal védekezik bíróságon, hogy magassarkú cipője miatt történt a halálos baleset, amelyben egy férfi életét vesztette - írja a New York Post.

A nő szerint a magassarkú tehet mindenről!

Fotó: Pexels

2023. áprilisában a 34 éves Kristina Chambers luxusautójával, egy Porsche 911 Carrera sportkocsival gázolta halálra Joseph McMullint Houstonban. Az ügyészek szerint a nő ittas állapotban és kábítószer hatása alatt vezetett,

a vérében a megengedett alkoholszint négyszeresét mérték.

A magassarkú volt a bűnös?

A nő múlthét pénteken állt bíróság elé: Chambers ügyvédje szerint védence drága designer magassarkúja – egy Christian Louboutin cipő – beszorult a gázpedál alá, ez okozta a tragédiát. A nő állítólag barátaival italozott, majd nagy sebességgel hajtott az egyik legveszélyesebb houstoni útkanyarban, ahol elvesztette uralmát a jármű felett.

A Porsche több mint 70 km/órás sebességgel csapódott neki az útszéli oszlopnak.

Az áldozat, McMullin, a becsapódás erejétől több mint tíz métert repült, és a helyszínen életét vesztette.

Milliós per és válás is követi a tragédiát

A nő ellen gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indult eljárás, ám ő mindent tagad. Közben az áldozat szülei több mint egymillió dolláros kártérítési pert is indítottak ellene.

A történet újabb fordulatot vett, amikor kiderült:

Chambers férje, egy milliomos befektetési alapkezelő, közvetlenül a nő szabadlábra helyezése után beadta a válókeresetet.

A tanúk szerint Chambers rendszeresen ivott és drogozott, a baleset éjszakáján is erősen ittas volt. Az ügyészség szerint nem a magassarkú, hanem a felelőtlen életmód vezetett a tragédiához.