Újabb életveszélyes kihívás, hihetetlen dolog miatt került a műtőasztalra egy tini

Életveszélybe került egy 13 éves új-zélandi fiú, miután közel 200 mágnest lenyelt, ezzel súlyos sérülést okozva a bélrendszerében – írja a Science Alert.

Újabb életveszélyes kihívás, 200 mágnes miatt került a műtőasztalra egy tini

A tinédzser hasi panaszokkal ment a Tauranga Kórházba, ahol az orvosoknak elmondta, hogy egy héttel korábban körülbelül 100 darab mágnest nyelt le. Az orvosok az azonnali műtét mellett döntöttek, a feltárás során azonban kiderült, hogy a tizenéves közel 200 mágnest nyelt le.

A mágnesek egymáshoz tapadva összesen 4 láncot alkottak, amiket az orvosok a fiú bélrendszerének különböző szakaszaiból emeltek ki. A mágnesek több szövetben is nekrózist okoztak, a szövetelhalás miatt az orvosok a bélrendszer egy részét eltávolították.

Életveszélyes mágneses trend terjed

Az eset kapcsán a hatóságok újból figyelmeztetést adtak ki a közösségi médiában terjedő életveszélyes trendek miatt, amik akár halált is okozhatnak.