életveszélyes trend

Újabb életveszélyes kihívás, hihetetlen dolog miatt került a műtőasztalra egy tini

Életmentő műtéten esett át egy új-zélandi tinédzser, aki veszélyes online kihívást teljesített. A tizenéves közel 200 mágnest nyelt le, azok azonban összekapcsolódtak a beleiben, és szövetelhalást okoztak.
életveszélyes trendnekrózisbélrendszermágnes

Életveszélybe került egy 13 éves új-zélandi fiú, miután közel 200 mágnest lenyelt, ezzel súlyos sérülést okozva a bélrendszerében – írja a Science Alert

A tinédzser hasi panaszokkal ment a Tauranga Kórházba, ahol az orvosoknak elmondta, hogy egy héttel korábban körülbelül 100 darab mágnest nyelt le. Az orvosok az azonnali műtét mellett döntöttek, a feltárás során azonban kiderült, hogy a tizenéves közel 200 mágnest nyelt le. 

A mágnesek egymáshoz tapadva összesen 4 láncot alkottak, amiket az orvosok a fiú bélrendszerének különböző szakaszaiból emeltek ki. A mágnesek több szövetben is nekrózist okoztak, a szövetelhalás miatt az orvosok a bélrendszer egy részét eltávolították. 

Életveszélyes mágneses trend terjed

Az eset kapcsán a hatóságok újból figyelmeztetést adtak ki a közösségi médiában terjedő életveszélyes trendek miatt, amik akár halált is okozhatnak.

 

 

