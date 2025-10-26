Hírlevél

Tényleg jobb lesz tőle az alvás vagy veszélyes? A magnézium-tabletták titka

Magyarországon és világszerte egyre többen szedik a magnéziumot, ígéretes hatásai miatt az alvásra, az emésztésre és a stressz csökkentésére. Bár a táplálékkiegészítő piac szárnyal, szakértők szerint nem mindenki számára szükséges a magnéziumpótlás – és a túlzás akár veszélyes is lehet.
A magnézium a táplálékkiegészítők sztárja lett: világszerte milliók szedik alvás, emésztés és mentális nyugalom érdekében. A globális piac értéke közel 3 milliárd font (1341 milliárd forint), és várhatóan megduplázódik a következő évtizedben.

ILLUSTRATION - 03 March 2024, Berlin: A man holds two magnesium tablets in his hand.
A magnézium többféle formában elérhető, a legtöbben tablettában veszik be
Fotó: Monika Skolimowska / dpa Picture-Alliance via AFP / DPA

Szakértők azonban óvatosak: a magnézium fontos ásványi anyag, de csak hiány esetén hoz valódi javulást. 

A túlzott szedés hasmenést, hányingert, vesebetegeknél akár életveszélyes állapotot is okozhat – írja a BBC.

Sok mindenben segít a magnézium

A magnézium fontos ásványi anyag: a nőknek napi 270 mg, a férfiaknak 300 mg a javasolt bevitel, és testünk összesen körülbelül 25 grammot tárol belőle. Bár kevesebb mint 1%-át teszi ki testünknek, több mint 300 folyamatban vesz részt, különösen az agy és a hangulat szempontjából. Segíti az idegek üzenetküldését, a sejtfalak felépítését, a vércukor és a vérnyomás szabályozását, valamint a kalcium és kálium sejtek közötti mozgását, ami a szívritmus fenntartásához is elengedhetetlen.

„Az influenszerek és a közösségi média hajtják a trendet” – mondja Andrew Goring, a Lonsdale Health ügyvezetője. Dietetikusok szerint az első lépés a táplálkozás: magvak, diófélék, teljes kiőrlésű gabonák, zöldségek és gyümölcsök. Egy magnéziumtabletta önmagában nem csodaszer, és az egészséges életmód, kiegyensúlyozott étrend pótolhatatlan. Ráadásul nem is mindenki számára szükséges a magnéziumpótlás. Ha valaki túlzásba viszi, az veszélyes is lehet.

 

