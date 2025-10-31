Tragédia Kárpátalján: újabb magyar ember életét követelte a háború

Újabb magyar katona esett el az orosz–ukrán háborúban — számolt be róla a karpathir.com. Sima Zoltán, tiszasalamoni lakos október 13-án vesztette életét a Donyeck megyei Kosztantinivka térségében. A Csapi Városi Tanács tájékoztatása szerint a katona harci bevetés közben halt meg, amikor az orosz erők FPV drónnal csapást mértek az ukrán hadsereg állásaira – írja a Mandiner.

Gyász Kárpátalján — katonai tiszteletadással búcsúztatják a magyar katona hőst. Fotó:Illusztráció/Unsplash

Magyar katona búcsúztatása Kárpátalján — a gyász napja Tiszasalamonban

A tragikus hírt követően megerősítették, hogy Sima Zoltánt október 31-én, pénteken helyezik örök nyugalomra szülőfalujában, Tiszasalamonban. A ravatalozás a katona szülőházában lesz, ahonnan katonai tiszteletadás mellett kísérik utolsó útjára a helyi temetőbe.

Sima Zoltán halálával már több mint hetven kárpátaljai magyar nemzetiségű, illetve magyar származású magyar katona vesztette életét az orosz–ukrán háború kitörése óta — a veszteség, amely hónapról hónapra nő, mély gyászt hagy a határon túli magyar közösségekben.

A közelmúltban újabb támadások érték Ukrajnát — az energiaszektor volt a fő célpont

A támadások ezúttal az energiaszektort célozták, több régióban vészhelyzeti áramszünetet rendeltek el, és súlyos károkról, sebesültekről érkeztek hírek.