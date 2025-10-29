Hepatitis C-vel és herpeszvírussal fertőzött laboratóriumi majom szabadult el

Egy kutatólaborból származó majom szabadult el az Egyesült Államokban, miután a rhesusmajmokat szállító teherautó árokba hajtott Mississippi államban, Heidelberg térségében. A jármű a Tulane Egyetemmel együttműködő kutatóintézethez tartozott, és több laboratóriumi állatot szállított. A baleset következtében néhány ketrec megsérült, a majmok kiszabadultak, és a hatóságok szerint az egyikük még mindig szökésben van - számol be a New York Post.

A veszélyes majom elfogásán több szervezet dolgozik

Laboratóriumi majom szabadult el

A Jasper megyei seriffhivatal szerint a szökésben lévő majom potenciálisan fertőző betegségeket hordozhat, köztük COVID-ot, hepatitis C-t és herpeszt. A hivatal figyelmeztette a lakosságot, hogy a majom agresszív lehet, ezért senki ne próbálja meg elfogni vagy etetni. Az állatkutatásra használt főemlősök kezelése különleges biztonsági előírásokat igényel, így a hatóságok védőfelszerelés nélküli érintkezést kifejezetten tiltanak.

A rhesusmajmok szerepe az állatkutatásban

A rhesusmajmok évtizedek óta fontos szerepet játszanak a tudományos kutatásban. Genetikai felépítésük hasonlít az emberéhez, ezért gyakran használják őket orvosi vizsgálatokhoz. Az állatokat többek között virológiai, immunológiai és neurológiai kutatásokban alkalmazzák. A felnőtt rhesusmajmok testtömege 4–12 kilogramm között mozog, és a nőstények évente legalább egy utódot hoznak világra, így populációjuk stabilnak tekinthető.

Az agresszív majom keresése tovább folytatódik

A veszélyes majom keresésében a Mississippi Vad- és Halászati Hivatal is részt vesz, valamint egy állati tetemek ártalmatlanításával foglalkozó cég is segíti a munkát. A hatóságok kérik, hogy bárki, aki látja a veszélyes állatot, azonnal hívja a 911-et, és maradjon biztonságos távolságban.

