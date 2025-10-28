Hírlevél

Rendkívüli!

A Kreml őrjöng: a lengyelek botrányos kijelentése feldühítette Moszkvát

majomhimlő

Fokozódik a helyzet a majomhimlővel kapcsolatban

Az esetek többségében meleg és biszexuális férfiak körében terjed a majomhimlő Nagy-Britanniában, ez pedig új mintázatra utal a vírus terjedésében. A hatóság most arra kér minden érintettet, hogy oltassa be magát majomhimlő ellen, különösen, ha a 2022-es járvány idején még nem kapott vakcinát.
majomhimlőoltásfertőzés

A majomhimlő új, halálosabb törzse Afrikából indult, és főként a Kongói Demokratikus Köztársaságban terjedt el, ahol több tízezer megbetegedést okozott. A szakértők szerint a fejlettebb egészségügyi ellátásnak köszönhetően Európában és az Egyesült Államokban a halálozási arány várhatóan alacsonyabb lesz – írja a Daily Mail

Majomhimlő elleni oltást adnak be Ugandában – Fotó: Nicholas Kajoba/ANADOLU/AFP
Majomhimlő elleni oltást adnak be Ugandában
Fotó: Nicholas Kajoba/ANADOLU/AFP

Súlyos betegséget is okozhat a majomhimlő

A Világegészségügyi Szervezet (WHO) a Clade 1b-járványt már nemzetközi egészségügyi vészhelyzetnek minősítette, ugyanolyan kategóriába sorolva, mint a Covid-19-et 2020 elején. Az mpox lázat, fájdalmat és kiütéseket okoz, súlyosabb esetben azonban a tüdőt és a vérkeringést is megtámadhatja.

Bár sok eset enyhe lefolyású, az mpox súlyos betegséget is okozhat. Az oltás a leghatékonyabb védelem, aki jogosult, mindenképp adassa be

 – mondta Dr. Katy Sinka, az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége (UKHSA) szakértője.

A majomhimlő elleni védőoltások várhatóan védelmet nyújtanak az új variánssal szemben is, bár ezt még nem tesztelték széles körben.

A majomhimlő új vírusvariánsáról az Origo is beszámolt. 

 

 

