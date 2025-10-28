Fokozódik a helyzet a majomhimlővel kapcsolatban

A majomhimlő új, halálosabb törzse Afrikából indult, és főként a Kongói Demokratikus Köztársaságban terjedt el, ahol több tízezer megbetegedést okozott. A szakértők szerint a fejlettebb egészségügyi ellátásnak köszönhetően Európában és az Egyesült Államokban a halálozási arány várhatóan alacsonyabb lesz – írja a Daily Mail.
Súlyos betegséget is okozhat a majomhimlő
A Világegészségügyi Szervezet (WHO) a Clade 1b-járványt már nemzetközi egészségügyi vészhelyzetnek minősítette, ugyanolyan kategóriába sorolva, mint a Covid-19-et 2020 elején. Az mpox lázat, fájdalmat és kiütéseket okoz, súlyosabb esetben azonban a tüdőt és a vérkeringést is megtámadhatja.
Bár sok eset enyhe lefolyású, az mpox súlyos betegséget is okozhat. Az oltás a leghatékonyabb védelem, aki jogosult, mindenképp adassa be
– mondta Dr. Katy Sinka, az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége (UKHSA) szakértője.
A majomhimlő elleni védőoltások várhatóan védelmet nyújtanak az új variánssal szemben is, bár ezt még nem tesztelték széles körben.
A majomhimlő új vírusvariánsáról az Origo is beszámolt.