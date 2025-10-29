13 éves fiú a manchesteri késelés áldozata

A brit rendőrség közlése szerint egy 13 éves fiút szúrtak meg hétfő délután a Manchester Piccadilly vasútállomás közelében, a rövid parkolósáv mellett. A fiú kórházba került, de sérülései nem életveszélyesek. A manchesteri késelés miatt négy fiatalt – egy 13 és három 12 éves fiút – vettek őrizetbe – írja a Mirror.

A manchesteri késelés a forgalmas Piccadilly vasútállomás közelében történt, ahol egy 13 éves fiút támadtak meg fényes nappal.

Fotó: Twitter

A brit közlekedési rendőrség szóvivője szerint a támadás „sokkoló erőszakos bűncselekmény volt, amely számos szemtanú szeme láttára történt”.

A nyomozás jelenleg is folyik, a hatóságok szemtanúkat és autós dashcam-felvételeket keresnek, amelyek segíthetik az elkövetők felelősségre vonását.

A rendőrség is megszólalt a manchesteri késelés ügyében: nem tűrjük az erőszakot

BREAKING Boy, 13, stabbed in front of horrified onlookers at Manchester Piccadillyhttps://t.co/o7aR2Yj7d6 pic.twitter.com/qGMPerb9ma — The Mirror (@DailyMirror) October 29, 2025

Stephen Kite nyomozófelügyelő a brit sajtónak azt nyilatkozta:

„Ez a támadás fényes nappal történt, sokkoló módon, több tucat ember szeme láttára. Nem tűrjük az ilyen erőszakot a vasúthálózaton, és mindent megteszünk, hogy az elkövetők felelősségre kerüljenek.”

A rendőrség szerint a fiút már kiengedték a kórházból, de az ügy súlyossága miatt tovább folytatják a nyomozást. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki látott vagy rögzített valamit, haladéktalanul jelentkezzen.