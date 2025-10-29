13 éves fiú a manchesteri késelés áldozata

A brit rendőrség közlése szerint egy 13 éves fiút szúrtak meg hétfő délután a Manchester Piccadilly vasútállomás közelében, a rövid parkolósáv mellett. A fiú kórházba került, de sérülései nem életveszélyesek. A manchesteri késelés miatt négy fiatalt – egy 13 és három 12 éves fiút – vettek őrizetbe – írja a Mirror.
A brit közlekedési rendőrség szóvivője szerint a támadás „sokkoló erőszakos bűncselekmény volt, amely számos szemtanú szeme láttára történt”.
A nyomozás jelenleg is folyik, a hatóságok szemtanúkat és autós dashcam-felvételeket keresnek, amelyek segíthetik az elkövetők felelősségre vonását.
A rendőrség is megszólalt a manchesteri késelés ügyében: nem tűrjük az erőszakot
Stephen Kite nyomozófelügyelő a brit sajtónak azt nyilatkozta:
„Ez a támadás fényes nappal történt, sokkoló módon, több tucat ember szeme láttára. Nem tűrjük az ilyen erőszakot a vasúthálózaton, és mindent megteszünk, hogy az elkövetők felelősségre kerüljenek.”
A rendőrség szerint a fiút már kiengedték a kórházból, de az ügy súlyossága miatt tovább folytatják a nyomozást. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki látott vagy rögzített valamit, haladéktalanul jelentkezzen.