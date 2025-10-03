Hírlevél

Manchester

Sokkoló: rendőr lőhette le az egyik manchesteri áldozatot

Az egyik áldozatot rendőrségi lövések találták el, miközben azt a támadót próbálták megállítani Manchesterben, aki Jóm-kipúr napján merényletet követett el egy helyi zsinagóga ellen. A manchesteri támadásban ketten haltak meg, többen megsérültek.
Manchestertámadászsinagóga

A tettes, egy 35 éves szíriai származású brit állampolgár, Jihad Al-Shamiea a helyszínen életét vesztette, a rendőrség agyonlőtte. A manchesteri támadás két áldozatánál az orvosszakértők lőtt sebeket állapítottak meg, ezeket akkor szenvedték el, amikor a rendőrség engedéllyel rendelkező fegyveres tisztjei igyekeztek megakadályozni, hogy az elkövető bejusson a zsinagógába – jelentette a BBC

A manchesteri támadás közelében virágokkal és Dávid-csillaggal emlékeztek az áldozatokra – Fotó: Paul Currie /AFP
A manchesteri támadás közelében virágokkal és Dávid-csillaggal emlékeztek az áldozatokra – Fotó: Paul Currie /AFP

A manchesteri támadás két halálos áldozata egymás közelében lehetett

A nyomozás jelenlegi állása szerint a gyanúsított nem rendelkezett lőfegyverrel, így a lövéseket vélhetően a manchesteri rendőrség (GMP) fegyveresei adták le. 

Sajnálatos és előre nem látható következmény lehet, hogy a sérülések a rendőrök azonnal szükséges beavatkozásának eredményeként keletkezhettek, miközben próbáltak véget vetni ennek a brutális támadásnak – áll a rendőrség közleményében. 

Az orvosszakértők arról is tájékoztattak a rendőrséget, hogy a kórházban ápolt három sérült közül az egyik szintén lőtt sebet szenvedett, ami szerencsére nem életveszélyes. A feltételezések szerint mindkét áldozat egymás közelében tartózkodott a zsinagóga ajtaja mögött, miközben az imádkozók bátran próbálták megakadályozni, hogy a támadó bejusson. 

A zsidó vallás legfontosabb ünnepén, jóm-kipúr napján elkövetett támadás – amiről az Origo is beszámolt – az északnyugat-angliai nagyváros Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál történt. A feltételezett elkövető több embert autójával elütött, másokat pedig megkéselt.

 

