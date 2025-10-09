Amire emlékszel, az tényleg megtörtént? – ez a Mandela-effektus

A Mandela-effektus egy kollektív emlékezési hiba: emberek tömegei ugyanarra az eseményre vagy részletre emlékeznek – csakhogy hibásan. A kifejezést Fiona Broome írónő alkotta meg 2009-ben, amikor rájött, hogy sokan vele együtt úgy hitték, Nelson Mandela az 1980-as években halt meg egy dél-afrikai börtönben. Valójában viszont 2013-ban hunyt el. Ez a közös tévedés inspirálta Broome-ot, hogy weboldalt indítson, ahol sorra gyűjti a hasonló, megdöbbentő példákat.

Nelson Mandela, aki túlélte saját halálát: A Mandela-effektus

Fotó: STF / AFP

A Mandela-effektus tehát nem egyszerű feledékenység – hanem a memória működésének egyik legizgalmasabb és legrejtélyesebb hibája.

Hogyan ver át minket az agyunk?

A jelenség mögött leggyakrabban pszichológiai okok állnak. Az emberi memória ugyanis nem videófelvétel: minden alkalommal újraalkotjuk az emlékeinket, és közben torzítunk rajtuk. Az agyunk összekapcsolja a hasonló információkat, „kitölti a hézagokat”, és így jön létre az úgynevezett konfabuláció – vagyis a hamis emlék.

Ahogy az amerikai neuropszichológus, Dr. Aaron Bonner-Jackson fogalmaz:

A memória nem a valóság pontos másolata, hanem befolyásolják az előítéleteink, az elvárásaink és a korábbi tapasztalataink.

Más szóval: amit igaznak hiszünk, nem feltétlenül az.

Az online tér robbanásszerű információáramlása tovább fokozza a Mandela-effektus terjedését. Egy tanulmány szerint a hamis hírek akár 70%-kal gyorsabban terjednek, mint az igaz információk. Ha egy tévedés elégszer ismétlődik, az agyunk végül „igaznak” fogadja el.

A legismertebb példák, amiktől leesik az álla

„Luke, én vagyok az apád.”

Valójában Darth Vader sosem mondta ezt. A pontos idézet: „Nem, én vagyok az apád.”

Pikachu farka

Nem, Pikachunak sosem volt fekete farka – csak teljesen sárga, barna tövű.

Pikachu

Fotó: Unsplash