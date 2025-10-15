Döbbenetes dolog derült ki a Vasladyről: több vasat is a tűzben tarthatott

Tina Gaudoin újságíró The Incidental Feminist című új könyvében állítja, hogy Margaret Thatcher két alkalommal is megcsalta férjét, Denist. A forrásai között szerepel Jonathan Aitken volt konzervatív miniszter is, aki szerint az első viszony a politikusnő parlamenti karrierjének korai szakaszában történt - számol be a Daily Mail.

Margaret Thatcher

Fotó: Bettmann / Bettmann

Margaret Thatcher életének rejtett oldala kerül napvilágra

A második viszony állítólag Sir Humphrey Atkins konzervatív képviselőhöz fűzte, aki 1979 és 1981 között Észak-Írország államtitkáraként szolgált a Thatcher-kormányban. Atkins később nemesi címet is kapott, és Lord Colnbrookként vonult vissza.

A könyv arról is beszámol, hogy Thatcher „extrakurrikuláris barátságot” ápolt Lord Bell-lel, a PR-tanácsadójával. Források szerint kapcsolatuk sokkal bensőségesebb volt a szokásos munkakapcsolatnál. Ugyanakkor Lord Moore, a volt miniszterelnök hivatalos életrajzírója úgy véli, a történetek „rendkívül valószínűtlenek”.

A könyv egy másik meglepő részlete Denis Thatcher és Mandy Rice-Davies barátsága. Rice-Davies a hírhedt 1963-as Profumo-botrány egyik kulcsfigurája volt, akivel Denis állítólag együtt nyaralt, és kedves leveleket váltott.

A kötet megjelenése egybeesett azzal a felfedezéssel, hogy előkerültek a dokumentumok, amelyek Thatcher 1975-ös pártelnöki győzelmét bizonyítják. A papírokat egy garázsban találták meg, és többek között Airey Neave és Keith Joseph aláírását viselik. Ezek a dokumentumok ma történelmi értékű relikviának számítanak.