Rázva vagy keverve? Tudósok bebizonyították, hogy James Bond rosszul issza a martinit

A martini mindig is az elegancia és a stílus szimbóluma volt, James Bond híres mondata azonban még jobban felkorbácsolta az ital körüli érdeklődést. De vajon tényleg „rázva, nem keverve” készül a tökéletes Martini?
James Bondkoktélmartini

Ahogy minden filmrajongó tudja, James Bond ragaszkodik hozzá, hogy a vodka-martiniját „rázva, nem keverve” kapja. Most azonban kiderült, hogy Ian Fleming titkosügynöke valószínűleg teljesen rosszul rendelte a klasszikus italt – olvashatjuk a Daily Mail oldalán.

martini, recept
A tudósok elárulták a tökéletes martini titkát - Illusztráció: ARTIFACTS IMAGES / Connect Images

A tökéletes martini titka: keverve vagy rázva?

Darcy O’Neil kanadai tudós szerint a rázás nem a legjobb módja a tökéletes martini elkészítésének. A szakértő elmagyarázza: a koktél rázása kisebb jégtörmeléket hoz létre, ami hidegebbé teszi az italt, de nagyobb a veszélye, hogy a hozzávalók felhígulnak, így csökken az íz intenzitása. O’Neil véleménye szerint a titok a hígítás mértékében rejlik: 

A rázás több energiát igényel, és kis jégtörmeléket eredményez, amely gyorsan olvad. Ez többlethígítást okoz, feltéve, hogy a rázás és keverés ideje azonos.

 

