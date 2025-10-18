Rázva vagy keverve? Tudósok bebizonyították, hogy James Bond rosszul issza a martinit

Ahogy minden filmrajongó tudja, James Bond ragaszkodik hozzá, hogy a vodka-martiniját „rázva, nem keverve” kapja. Most azonban kiderült, hogy Ian Fleming titkosügynöke valószínűleg teljesen rosszul rendelte a klasszikus italt – olvashatjuk a Daily Mail oldalán.
A tökéletes martini titka: keverve vagy rázva?
Darcy O’Neil kanadai tudós szerint a rázás nem a legjobb módja a tökéletes martini elkészítésének. A szakértő elmagyarázza: a koktél rázása kisebb jégtörmeléket hoz létre, ami hidegebbé teszi az italt, de nagyobb a veszélye, hogy a hozzávalók felhígulnak, így csökken az íz intenzitása. O’Neil véleménye szerint a titok a hígítás mértékében rejlik:
A rázás több energiát igényel, és kis jégtörmeléket eredményez, amely gyorsan olvad. Ez többlethígítást okoz, feltéve, hogy a rázás és keverés ideje azonos.