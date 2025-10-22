A NASA bejelentése sokkolta a világot – olyasmit fedeztek fel, ami mindent felülír

A Föld új kísérője, a második hold, hivatalosan 2025 PN7 néven szerepel a NASA adatbázisában. A mindössze 19 méteres aszteroida az 1960-as évek óta követi a Föld pályáját, és most először sikerült pontosan azonosítani, hogyan mozog a Nap körüli szinkronpályán. Bár kicsiny mérete miatt nem látható szabad szemmel, a tudósok szerint ez az egyik legérdekesebb kvázi-hold, amit valaha megfigyeltek – írja a DailyMail.

A Föld új, apró kísérője, a második hold, amelyet a NASA 2025 PN7 néven azonosított

Fotó:Illusztráció/Unsplash

Miért különleges a Föld második holdja?

A hawaii Pan–STARRS obszervatórium kutatói figyeltek fel az apró égitestre, amelyet a Nap körüli pályán fedeztek fel, nagyon hasonló útvonalon, mint amilyenen a Föld is halad. A NASA szakemberei szerint ez az aszteroida nem klasszikus értelemben vett hold, hiszen nem a Föld gravitációja tartja pályán. Ehelyett kvázi-holdként – azaz „társ-pályán mozgó égitestként” – követ bennünket, mielőtt 2083 körül végleg eltávolodik a Földtől.

A tudósok már 1991 óta ismerik a kvázi-holdak jelenségét, de a 2025 PN7 különlegessége, hogy rendkívül kicsi, halvány és nehezen észlelhető. A Madridban dolgozó Carlos de la Fuente Marcos szerint „ezek a Földhöz hasonló pályán mozgó objektumok tele vannak meglepetésekkel”.

