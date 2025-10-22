Vagány! Koktélozással ünnepelte letartóztatását a sármos színész

Matthew McConaughey és felesége, Camila Alves humorral emlékeznek a színész egyik legemlékezetesebb és legbotrányosabb múltbéli pillanatára: a 1999-es híres letartóztatáshoz, amikor McConaugheyt meztelenül, bongódobolás közben találták otthonában.

Matthew McConaughey és felesége, Camila Alves

Fotó: TIBRINA HOBSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Most, több mint két és fél évtizeddel később, a pár új szintre emelte az öniróniát: közösen készítettek egy koktélt az esemény apropóján, és saját italbrandjükkel, a Pantalones Organic Tequilával ünneplték a történteket.

Az interneten közzétett videóban McConaughey és Camila vicces dramatizálással olvassa fel a rendőrségi jelentést, miközben Matthew természetesen ismét előveszi a bongót – ezúttal azonban már ruhában, és nyilvánvalóan sokkal józanabbul – írja a Fox News.

Matthew McConaughey üzleti lehetősége

A színész így reflektált a múltra: „Ha azzal, hogy meztelenül dobolsz a nappaliban, megérdemelsz egy évfordulót, akkor én ezt egy tequilával ünneplem meg” – mondta.

Az 1999-es eset egyébként akkor történt, amikor Matthew McConaughey a Texas Longhorns amerikaifutball-csapat győzelmét ünnepelte – a hangos zene és az éjszakai dobolás miatt a szomszédai kihívták a rendőrséget. Az incidens részletes leírása a színész 2020-ban megjelent önéletrajzi könyvében, a Greenlights-ban is szerepel, ahol Matthew McConaughey úgy írja le az estét, mint „egy teljesen jóérzésű ünneplést, amit a rendőrök kicsit túl komolyan vettek”.

A történetet most már nemcsak hogy nem próbálják elfelejteni, de üzleti lehetőséggé is formálták: az új koktél, amit a pár bemutatott, a „Pantsless and Famous” (Nadrág nélkül és híresen) nevet kapta – utalva a híres „Naked and Famous” italra.

A hollywoodi sztár felesége, Camila nevetve jegyezte meg: „Csak Matthew képes arra, hogy egy olyan estét, mint az az éjszaka, egy tequilaünneppé változtasson”. Hozzátette, hogy a céljuk az volt, hogy a tequila ne csak minőségi ital legyen, hanem a szórakozás, a lazaság és az önazonosság szimbóluma is. McConaughey és Alves 2023 októberében alapították meg saját tequilamárkájukat.