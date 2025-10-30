Elképesztő TikTok-kihívás: villámgyorsan fogy el a McDonald’s óriásburger

Az emberek szóhoz sem jutottak, miután megnézték, ahogy egy férfi rekordidő alatt megeszik egy hatalmas McDonald’s burgert. A gyorsétkezés szerelmesei tátott szájjal figyelték, ahogy a TikTokon terjedő videóban a fiatal férfi elképesztő teljesítményt nyújt.

McDonald’s kihívás terjed a TikTok-on - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Milyen újdonságot kínál a McDonald’s különleges menüje?

A népszerű gyorsétteremlánc épp egy különleges menüt kínál, amelyben más országok inspirálta ételek is szerepelnek. Ennek része a Maple BBQ & Bacon Double Quarter Pounder, vagyis juharszirupos BBQ-szószos, baconnel készült dupla negyedfontos burger. Ez a 963 kalóriás óriás két marhahúspogácsát, ropogós hagymát, sajtot, uborkát és különleges szószt tartalmaz egy pirított szezámmagos zsemlében - írja a Mirror.

A TikTok kihívás főszereplője, JjDaLion néven ismert felhasználó megmutatta, hogy mennyi idő alatt képes eltüntetni ezt a brutális burgert. A videó elején még megemelte a zsemlét, hogy mindenki lássa, mekkora adagról van szó.

Amint elindította az időzítőt, beleharapott az első falatba, majd a másodikba, és megállíthatatlanul folytatta. Úgy tűnt, mintha közben alig nyelne, annyira gyors volt – a hetedik másodpercnél már szinte semmi nem maradt a burgerből.

25 másodperc után a férfi befejezte a kihívást, és láthatóan elégedetten nézett a kamerába.

A videó azóta több milliós megtekintést gyűjtött, és sokakat inspirált arra, hogy kipróbálják a saját gyorsasági evőverseny-üket a McDonald’s burgereivel.

A McDonald's legextrémebb fogásait - akadnak igazi furcsaságok is

A több mint 100 országban működő McDonald’s mindenhol más és más meglepetéssel várja a vendégeket – Kanadától Indiáig, Franciaországtól Thaiföldig. Ahol máshol hamburgert esznek, ott akár poutine-t, rizskását vagy arab lepénybe tekert McArabia Burgert is kaphatsz. Gary He új könyve, a McAtlas bejárta a világ McDonald’s éttermeit, és megmutatja, hogyan találkozik a globalizáció a helyi ízekkel. Néhány fogás pedig annyira különleges, hogy el sem hinné, hogy tényleg a McDonald’s menüjéről van szó.