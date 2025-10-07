Vérfagyasztó jelenet: medve támadt a vásárlókra egy áruházban

A vásárlók először megdöbbentek, majd pánik tört ki a boltban. A medve hirtelen rátámadt néhány emberre, majd elmenekült és nyoma veszett.

A medve halálra rémítette a vásárlókat.

Fotó: Pixabay

Vásárlókra támadt a medve

Két személy megsérült a támadás során. Az egyik sérültet kórházba szállították megfigyelésre. A rendőrség és a hatóságok azonnal lezárták a környéket.

A lakosokat arra kérték, hogy maradjanak otthonaikban, amíg a helyzet nem tisztázódik. A biztonsági kamerák felvételei szerint az állat körülbelül 1,4 méter magas volt. A hatóságok továbbra is keresik az elszökött medvét a környező erdős területeken.

Ledermedt vásárlók

Szerencsére nem végződött tragédiával az az eset, ami néhány napja az Egyesült Államokban történt, ahol szintén egy medve tévedt egy boltba. A vadállat végigjárta a sorokat, majd üres kézzel távozott. Az incidens során senki sem sérült meg.