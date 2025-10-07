Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bődületes ukrán hazugságot lepleztek le, Moszkva válasza nem maradt el

medve

Vérfagyasztó jelenet: medve támadt a vásárlókra egy áruházban

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kedd este különös incidens történt Japán keleti részén, Gunma prefektúrában. Egy medve váratlanul besétált egy helyi áruházba, halálra rémisztette és megsebesítette a vásárlókat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
medvetámadássérültbevásárlóközpontvásárlóJapán

A vásárlók először megdöbbentek, majd pánik tört ki a boltban. A medve hirtelen rátámadt néhány emberre, majd elmenekült és nyoma veszett.

medve
A medve halálra rémítette a vásárlókat.
Fotó: Pixabay

Vásárlókra támadt a medve

Két személy megsérült a támadás során. Az egyik sérültet kórházba szállították megfigyelésre. A rendőrség és a hatóságok azonnal lezárták a környéket.
A lakosokat arra kérték, hogy maradjanak otthonaikban, amíg a helyzet nem tisztázódik. A biztonsági kamerák felvételei szerint az állat körülbelül 1,4 méter magas volt. A hatóságok továbbra is keresik az elszökött medvét a környező erdős területeken.

Ledermedt vásárlók

Szerencsére nem végződött tragédiával az az eset, ami néhány napja az Egyesült Államokban történt, ahol szintén egy medve tévedt egy boltba. A vadállat végigjárta a sorokat, majd üres kézzel távozott. Az incidens során senki sem sérült meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!