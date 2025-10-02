Ledermedtek a vásárlók, medve tévedt be a boltba – videó

Medve rombolt egy dél-arizonai élelmiszerboltban a hétvégén – írja a New York Post.

Ledermedtek a vásárlók, medve tévedt be a boltba (A kép illusztráció.)

A medve a Fry's egyik üzletét vette célba. Először nekiütközött a fotocellás ajtónak, de utána sikerült átjutnia az akadályon, és futkározva nézte át a bolt kínálatát.

Csak körbe-körbe futott, nem hiszem, hogy kárt okozott volna

– közölte Darren Wright, az Oro Valley-i Rendőrség szóvivője.

A medve a pár perces látogatás után önként távozott az üzletből.

Az esetről az egyik vásárló videót készített, a felvételen látható, ahogy a medve néhány méterre megáll a férfitól, majd elszalad.

A helyszínre érkező rendőrök kimenekítették a vásárlókat, de pár perccel később a medve önként távozott a boltból.