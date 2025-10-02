Hírlevél

Ledermedtek a vásárlók, medve tévedt be a boltba – videó

1 órája
Medve tévedt be egy élelmiszerüzletbe az Egyesült Államokban a hétvégén. A vadállat végigjárta a sorokat, majd üres kézzel távozott. Az incidens során senki sem sérült meg.
Medve rombolt egy dél-arizonai élelmiszerboltban a hétvégén – írja a New York Post

Ledermedtek a vásárlók, medve tévedt be a boltba (A kép illusztráció.)
A medve a Fry's egyik üzletét vette célba. Először nekiütközött a fotocellás ajtónak, de utána sikerült átjutnia az akadályon, és futkározva nézte át a bolt kínálatát. 

Csak körbe-körbe futott, nem hiszem, hogy kárt okozott volna

– közölte Darren Wright, az Oro Valley-i Rendőrség szóvivője. 

A medve a pár perces látogatás után önként távozott az üzletből. 

Az esetről az egyik vásárló videót készített, a felvételen látható, ahogy a medve néhány méterre megáll a férfitól, majd elszalad. 

A helyszínre érkező rendőrök kimenekítették a vásárlókat, de pár perccel később a medve önként távozott a boltból. 

 

