Rendkívüli!

grizzlymedve

Grizzlytámadás: két túrázóra rontott a vadállat

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
Csúnya vége lett a könnyed napnak indult erdőjárásnak. Kórházba kellett szállítani azt a két túrázót, akiket megtámadott egy grizzlymedve a kanadai Brit Columbiában.
Két túrázó súlyos sérüléseket szenvedett, miután váratlanul találkoztak egy grizzly anyamedvével és két kölykével a kanadai Brit Columbia tartomány egyik népszerű túraútvonalon, a Farm Cabin Trail ösvényen, Pass Lake közelében.

medve
A medve a bocsait védve támadta meg a túrázókat
Fotó: Unsplash / Unsplash

A medve valószínűleg meg akarta védeni utódait, ami a támadást kiválthatta. 

A hatóságok megállapították, hogy a medvékkel szemben nem szükséges intézkedni, mivel az eset természeti környezetben történt, és az állat nem mutatott agressziót az emberek iránt – írja az ABC News.

Legyen nálunk medvespray

A túrázókat kórházba szállították, stabil állapotban vannak, és a University Hospital of Northern BC kórházban kezelik őket. A hatóságok arra kérik a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben az ösvény lezárását, és kerüljék el a területet a további balesetek, medvetámadások megelőzése érdekében. A Brit Columbia-i Természetvédelmi Hivatal emlékeztetett arra, hogy a túrázóknak mindig érdemes csoportosan útra kelniük, zajt csapni, például beszélgetéssel, énekléssel vagy tapsolással, hogy elkerüljék a váratlan találkozásokat a medvékkel, különösen vízfolyások, sűrű bozótos területek vagy rossz látási viszonyok esetén. A vadállatok elkerülése érdekében ajánlott továbbá medvespray használata is.

 

