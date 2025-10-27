Teljes pánik: túlélési tippeket adnak – így éljük túl a medvetámadást

Japánban eddig főként a túrázóknak és erdei gyűjtögetőknek kellett tartaniuk a medvéktől, mostanra azonban a városok és falvak lakói is veszélybe kerültek. Az elmúlt hetekben több medvetámadás történt Akita prefektúrában, ahol a vadállatok egy futót és egy gyalogost is megtámadtak, sőt, egy esetben egy házba is betörtek - számol be a The Guardian.

A lakosságot arra kérik, tanulják meg, hogyan védekezzenek medvetámadás esetén

Fotó: Unsplash

Túlélési tanács

A szakértők szerint, ha valaki szemtől szembe találja magát egy medvével, soha ne fusson el, és ne nézzen a medve szemébe. A legfontosabb, hogy lassan hátráljunk, ne fordítsunk hátat, és ha elkerülhetetlen a támadás, feküdjünk a földre arccal lefelé, kezeinkkel védve a fejünket és a nyakunkat. Egy Akita Egyetem által készített kutatás szerint azok a túlélők, akik így védekeztek, mind csak könnyebb sérüléseket szenvedtek.

A megelőzés érdekében a hatóságok csengők, sípok és medveriasztó sprayk használatát javasolják. A spray azonban nehezen beszerezhető Japánban, ezért több boltban már bérlési rendszert vezettek be.

Miért szaporodtak el a medvetámadások Japánban?

A kutatók szerint az idei medvetámadás-hullám hátterében több tényező is áll. Az enyhébb telek miatt a medvék később vonulnak téli álomba, így hosszabb ideig maradnak aktívak. A makkok és bükkmakk terméscsökkenése miatt pedig élelemért egyre gyakrabban merészkednek be a lakott területekre.

A vidéki elnéptelenedés szintén kedvez a vadállatoknak: az elhagyott földek és elvadult területek elmosódottá teszik a határt a hegyek és a lakott zónák között.

Akita prefektúra kormányzója, Kenta Szuzuki a közösségi médiában bejelentette, hogy a japán hadsereg segítségét kérheti a helyzet kezelésére. A környezetvédelmi miniszter, Hirotaka Isihara pedig kijelentette: a kormány célja a vadászok képzésének növelése és a medvepopuláció hatékonyabb kezelése.

Grizzlytámadás: két túrázóra rontott a vadállat. Részletek az Origo oldalán.