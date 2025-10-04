Sokkoló: ez a férfi a halála előtt lefotózta a gyilkosát és elküldte a családjának

Hírlevél

Végzetes fordulatot vett egy arkansasi kempingezés. Egy medvetámadás áldozata kedden még lefotózta a vadállatot, majd nyomtalanul eltűnt. A hatóságok szerint a férfi tragédiája egy ragadozó tombolásának nyomát viseli.
Egy 60 éves missouri férfi élete borzalmas véget ért az arkansasi Sam’s Throne környékén. A medvetámadás bizonyítékai egy feldúlt táborhelyben, dulakodás nyomaiban és véres sebekben tárultak fel a rendőrök előtt.

medvetámadás, sötét erdő, erdő, természet
Arkansas sötét erdejében történt a végzetes nap, mikor lefotózta gyilkosát az áldozat – a férfi medvetámadás során veszítette életét (ilusztráció)
Fotó: Francesco Ungaro/Pexels

Medvetámadás: képeket küldött a medvéről, majd eltűnt

A Newton megyei seriffhivatal beszámolója szerint egy férfit holtan találtak néhány méterre attól a kempingtől, ahol napokkal korábban még nyugodtan sátorozott. A férfi kedden képet készített medvéről, és a felvételeket elküldte családjának, mielőtt nyoma veszett.

Csütörtökön fia értesítette a hatóságokat, mivel nem tudta elérni apját.

 A helyszínre érkező seriffhelyettes feldúlt táborhelyre bukkant: az autó és a sátor környékén dulakodás és sérülés nyomai voltak, a földön pedig húzásnyomok vezettek az erdő mélyébe.

Brutális medvetámadás (illusztráció)
Brutális medvetámadás (illusztráció)
Fotó: Unsplash

A férfi testét végül néhány méterre találták meg a kempingtől. A sebek egyértelműen ragadozó támadásra utaltak. A seriff megerősítette, hogy a környéken valóban medve tartózkodott, és minden jel arra mutat, hogy a férfi a vadállat áldozata lett.

A hatóságok most kutyákkal és vadászokkal fésülik át a területet, hogy kézre kerítsék a gyanított gyilkost, egy valószínűleg fiatal hím medvét, amely a fényképeken is szerepel. A nyomozás jelenleg is folyik, de a tragédia már örökre beírta magát Arkansas sötét történetei közé.

Az esetről az CBS News segítségével számoltunk be.

 

