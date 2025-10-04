Sokkoló: ez a férfi a halála előtt lefotózta a gyilkosát és elküldte a családjának

Egy 60 éves missouri férfi élete borzalmas véget ért az arkansasi Sam’s Throne környékén. A medvetámadás bizonyítékai egy feldúlt táborhelyben, dulakodás nyomaiban és véres sebekben tárultak fel a rendőrök előtt.
A Newton megyei seriffhivatal beszámolója szerint egy férfit holtan találtak néhány méterre attól a kempingtől, ahol napokkal korábban még nyugodtan sátorozott. A férfi kedden képet készített medvéről, és a felvételeket elküldte családjának, mielőtt nyoma veszett.
Csütörtökön fia értesítette a hatóságokat, mivel nem tudta elérni apját.
A helyszínre érkező seriffhelyettes feldúlt táborhelyre bukkant: az autó és a sátor környékén dulakodás és sérülés nyomai voltak, a földön pedig húzásnyomok vezettek az erdő mélyébe.
A férfi testét végül néhány méterre találták meg a kempingtől. A sebek egyértelműen ragadozó támadásra utaltak. A seriff megerősítette, hogy a környéken valóban medve tartózkodott, és minden jel arra mutat, hogy a férfi a vadállat áldozata lett.
A hatóságok most kutyákkal és vadászokkal fésülik át a területet, hogy kézre kerítsék a gyanított gyilkost, egy valószínűleg fiatal hím medvét, amely a fényképeken is szerepel. A nyomozás jelenleg is folyik, de a tragédia már örökre beírta magát Arkansas sötét történetei közé.
Az esetről az CBS News segítségével számoltunk be.