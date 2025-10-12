Megalakult az új francia kormány

A közlemény szerint a 34 tagú kabinetben a nagyközönség számára kevéssé ismert, a civil társadalomból érkezett személyiségek is helyet kaptak nyolc tárca élén, míg a politikusok az elnöki pártból, a jobbközép Köztársaságiaktól és a centrista pártokból érkeztek.

Sébastien Lecornu

Fotó: ALAIN JOCARD / POOL

A külügyi tárcát továbbra is a centrista Jean-Noël Barrot vezeti, az igazságügyi tárca élén a jobboldali Gérald Darmanin maradt, és a jobboldali Rachida Dati változatlanul kulturális miniszter lesz. A belügyminiszteri poszton Bruno Retailleau-t, a Köztársaságiak vezetőjét viszont az eddigi párizsi prefektus, Laurent Nunez váltja.

Korábban megírtuk, hogy Emmanuel Macron elnök újra kinevezte Sébastien Lecornu-t miniszterelnöknek – alig egy hónappal azután, hogy az politikai válság közepette lemondott.