Hamarosan megáll az idő – ilyen még sosem volt a történelemben!

A szakértők szerint a megáll az idő pillanata nem science-fiction, hanem tudományos realitás. A grönlandi jégtakaró olvadása miatt megváltozik a Föld tömegeloszlása, ami miatt bolygónk gyorsabban forog. Bár ez mindössze milliszekundumokat jelent, az atomórák számára ez hatalmas különbség – írja a Blikk.

Megáll az idő 2029-ben — a Föld gyorsabb forgása miatt a tudósok először vesznek el egy másodpercet az atomidőből Fotó:Illusztráció/Unsplash

Eddig mindig szökőmásodperceket adtak hozzá az időhöz, hogy az atomidő és a napidő összhangban maradjon. Most viszont fordul a kocka: 2029-ben először elvesznek egy másodpercet, és ezzel valóban megáll az idő — legalábbis egyetlen pillanatra.

Mi történik, amikor megáll az idő 2029-ben?

A kutatók figyelmeztetnek: egy másodperc elvétele súlyos technológiai zavarokat okozhat. Az atomidőre épülnek a pénzügyi piacok, a GPS-hálózatok, a műholdas kommunikáció és az űrkutatás rendszerei is.

Soha korábban nem próbálták még ki az „idő megállítását”. Egy apró hiba is elegendő lehet ahhoz, hogy globális zavarok lépjenek fel a digitális infrastruktúrában. A tudósok ezért már most dolgoznak azon, hogyan lehet biztonságosan kezelni a folyamatot.

Mi az az atomidő?

Az atomidő (TAI – Temps Atomique International) az emberiség legpontosabb időmérő rendszere. Több mint 200 atomóra működik világszerte 50 ország laboratóriumaiban, köztük Magyarországon is. Ezeket a GPS-idővel és műholdas összeköttetésekkel szinkronizálják, hogy a világ minden pontján egységes időt használjanak.

A legtöbb atomóra céziumalapon működik, és akár több millió év alatt sem téved egyetlen másodpercet sem – ezért lesz a 2029-es „Megáll az idő” pillanata a történelem egyik legprecízebb és legkockázatosabb kísérlete.

A közelmúltban megalkották az univerzum legpontosabb óráját.